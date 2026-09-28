"The Damned United" bukan film dokumenter. Kisah yang diceritakan David Peace dalam novel bestsellernya diragukan oleh sejumlah protagonis nyata yang terlibat. Namun, dalam satu hal, hampir semua orang sepakat: pada Juli 1974, dalam salah satu sesi latihan pertamanya sebagai pelatih baru Leeds United, Brian Clough memang berdiri di hadapan sekelompok pemain yang tak terbantahkan bertalenta, tetapi terkenal agresif, lalu mengatakan kepada mereka bahwa mereka bisa membuang semua medali mereka ke tempat sampah karena tak satu pun diraih secara adil.

"Kalian meraih semua itu dengan cara curang," kata Clough yang diperankan Michael Sheen dalam adaptasi layar lebar dari bestseller tersebut, yang lebih merujuk pada gaya bermain Leeds yang diduga "kotor" ketimbang bentuk korupsi apa pun.

Mungkin Anda terakhir kali melihat cuplikan ini kembali beredar di media sosial, hanya saja sekarang dikaitkan dengan Manchester City, yang, seperti pertama kali dilaporkan The Athletic , dinyatakan bersalah atas semua kecuali satu dari 115 dakwaan yang diajukan terhadap klub itu pada Februari 2023 karena melanggar aturan keuangan Premier League.

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Pelanggaran ManCity: Premier League bisa kehilangan kredibilitas

Namun, ini bukan perkara untuk ditertawakan. Sebaliknya, ini adalah urusan serius yang berpotensi mengubah masa depan sepakbola Inggris secara mendasar melalui penulisan ulang masa lalunya. Sebab, meski Premier League dilaporkan meraih kemenangan atas ManCity, kecil kemungkinan rasanya akan seperti kemenangan yang layak dirayakan. Pasalnya, kompetisi yang digelar liga itu bisa kehilangan seluruh kredibilitasnya.

Masih belum jelas sanksi apa yang akan dijatuhkan Premier League di bawah pimpinan chief executive Richard Masters kepada City, yang masih memiliki hak untuk mengajukan banding. Sejumlah fans skeptis dari klub-klub rival menduga klub itu akan lolos hanya dengan denda dan pengurangan poin yang tidak berarti.

Namun, menurut para pakar hukum yang memahami kasus ini, hal itu sangat tidak mungkin. Olahraga ini belum pernah mengalami skandal keuangan sebesar ini. Beratnya tuduhan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya. Sangat mungkin, hukumannya juga akan demikian.

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Klub mana saja yang sebelumnya dihukum liga karena pelanggaran finansial?

Jangan lupa bahwa Everton (pengurangan enam poin) dan Nottingham Forest (empat) hanya dinyatakan bersalah atas pelanggaran kecil terhadap regulasi keuangan Premier League. Chelsea, di sisi lain, hanya dijatuhi denda terkait tuduhan yang berhubungan dengan pembayaran ilegal kepada penasihat dan pihak ketiga.

Namun, pada dasarnya The Blues melaporkan diri sendiri kepada Premier League, karena pelanggaran yang dipermasalahkan tidak berkaitan dengan pemilik saat ini, melainkan era Roman Abramovich. Karena itu, konsorsium Clearlake bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan di setiap tahap. City tidak melakukannya. Dan klub itu terus bersikeras sepanjang proses bahwa mereka sepenuhnya tidak bersalah, yang berarti perlakuan ringan kecil kemungkinannya.

Akibatnya, kini ada kemungkinan nyata bahwa City akan dijatuhi pengurangan poin sedemikian besar sehingga degradasi bukan lagi sekadar mungkin, melainkan mungkin besar terjadi. Apakah gelar-gelar yang telah diraih juga akan dicabut masih belum pasti. Namun, ada argumen kuat bahwa semua hasil City antara 2009 dan 2018 (yang menjadi subjek penyelidikan) seharusnya dinyatakan batal demi hukum.

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Pep Guardiola menolak pencabutan gelar-gelar yang diraih City

Pada akhirnya, orang bisa berargumen bahwa tak satu pun dari apa yang terjadi dalam delapan tahun terakhir akan mungkin terjadi tanpa dugaan penipuan finansial itu. Itulah yang membangun fondasi mahal bagi kebangkitan City menjadi kekuatan dominan dalam sepakbola Inggris, dan pada akhirnya menuju treble pada 2023.

Mantan pelatih City, Pep Guardiola, sebelumnya dengan tegas menolak gagasan bahwa gelar-gelar klub itu harus dicabut jika mereka dinyatakan bersalah. "Ayolah! Momen-momen itu milik City, apa pun putusannya," kata pria Catalan itu pada 2023. "Pikirkan apa yang telah kami capai. Gol Sergio Aguero [melawan QPR pada 2012] itu, tak seorang pun bisa mengambilnya. Saya tidak tahu, apakah kami yang bertanggung jawab karena Steven Gerrard terpeleset di Anfield?"

Tentu tidak. Tetapi City diduga bertanggung jawab atas penipuan finansial yang membuat tim asuhan Manuel Pellegrini saat itu berada dalam posisi untuk memanfaatkan momen terpeleset tersebut. Selain itu, momen-momen magis yang disinggung Guardiola itu tampaknya hanya menjadi milik City karena mereka dicuri dari pihak lain.

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Jika Manchester City terbukti bersalah: Jürgen Klopp ingin menyiapkan bir

Mantan gelandang Liverpool Danny Murphy sudah menunjukkan bahwa kenangan sebenarnya tidak bisa diambil. Namun, medali dan trofi bisa. Menarik bahwa Jürgen Klopp, yang tim Liverpool-nya pada musim 2018/19 dan 2021/22 kehilangan dua gelar karena City asuhan Guardiola, sebelumnya mengatakan bahwa jika City dinyatakan bersalah, ia akan menyiapkan bir dan menggelar parade di kebunnya sendiri untuk para mantan pemainnya.

Namun, yang lebih mengkhawatirkan bagi City adalah kemungkinan dampak hukum dan finansialnya. Manchester United, yang dalam 18 tahun terakhir tiga kali finis di belakang City di posisi kedua, dilaporkan sudah meninjau dampak ekonomi dari pelanggaran tetangga sekotanya itu terhadap pemasukan mereka sendiri. Akan mengejutkan jika Liverpool (juga tiga kali menjadi runner-up) dan Arsenal (dua gelar yang "hilang") tidak melakukan hal yang sama.

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Seberapa parah reputasi Manchester City akan rusak?

Namun, bukan cuma itu: City juga berulang kali menghalangi klub-klub lain finis di empat besar, yang akan menjamin mereka lolos ke Liga Champions dan mendapatkan uang besar yang menyertainya. Potensi biaya kompensasi mustahil dihitung pada tahap awal seperti sekarang. Demikian juga dengan potensi kerusakan yang mungkin tak bisa diperbaiki terhadap integritas Premier League. Jika vonis bersalah ini tetap berlaku, kasus penipuan terbesar dalam sejarah sepakbola itu mengancam akan membongkar bahwa 18 tahun terakhir Premier League adalah sebuah kebohongan.

Satu hal sudah pasti diketahui: reputasi City akan hancur. Untuk saat ini, kenangan dan gelar Manchester belum dihapus. Mungkin itu juga tidak akan pernah terjadi. Namun setidaknya, dengan catatan proses banding yang kemungkinan akan berlangsung lama, kini setiap kejayaan bisa disertai tanda bintang. Itu akan membuat setiap gelar menjadi sepenuhnya tak berarti di mata kebanyakan pengamat netral. Sama seperti rekor sprint Florence Griffith Joyner atau tujuh kemenangan Tour de France milik Lance Armstrong.