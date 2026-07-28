Klub yang menyebut diri sebagai "klub terbesar di dunia" itu berupaya merekrut pemain-pemain terbaik di dunia — itulah pemahaman yang sudah bertahun-tahun melekat di Real Madrid. Karena itu, fakta bahwa Los Blancos dalam beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan Rodri dari Manchester City bukanlah kejutan besar, mengingat gelandang pengatur serangan tersebut terpilih sebagai pemain terbaik turnamen setelah Spanyol menjuarai Piala Dunia. Setidaknya sejak penghargaan itu diraih, Real dituntut untuk membahas isu tersebut. Namun, belum tentu perekrutan pemain berusia 30 tahun itu benar-benar menjadi ide bagus bagi kubu Madrid.

Bahwa Rodri saat ini masuk radar Real, bersama dua bintang Bundesliga seperti Michael Olise (Bayern Munchen) atau Yan Diomande (RB Leipzig), sekali lagi sebagian besar berkaitan dengan presiden Florentino Perez: pada awal Juni lalu ia masih menjalani pertarungan pemilihan yang intens dengan penantangnya, Enrique Riquelme, yang pada akhirnya ia menangi dengan nyaman untuk mempertahankan jabatannya. Dengan penuh percaya diri, ia menjanjikan kepada para fans dan anggota klub sebuah mega-transfer untuk musim panas ini, dengan tawaran senilai 150 juta euro yang ingin ia ajukan untuk seorang bintang top.

"Tawaran itu berlaku untuk pemain dengan kaliber seperti Cristiano Ronaldo atau Kaka," kata Perez — tetapi pada akhirnya hasilnya jauh lebih minim flair, kreativitas, dan ancaman gol: Julian Alvarez seharusnya didatangkan dari Atletico Madrid dengan angka tersebut, tetapi rival sekota itu dengan tegas dan cepat menolak mentah-mentah tawaran Los Blancos yang mungkin memang tidak sepenuhnya serius. Setelah itu memang ada cukup banyak yang terjadi di bursa transfer Real, tetapi satu kesepakatan yang bisa membuat para fans memimpikan masa keemasan setelah dua tahun tanpa gelar tidak kunjung hadir. Mula-mula, Jose Mourinho kembali sebagai pelatih lama, yang selama masanya di Santiago Bernabeu memang juga mempersembahkan trofi, tetapi dalam duel abadi melawan Barcelona asuhan Pep Guardiola lebih sering kalah.

Real sejauh ini belum memberi efek kejut di bursa transfer

Dengan Marc Cucurella (Chelsea) dan Denzel Dumfries (Inter Milan), Real merekrut dua bek sayap dengan total 75 juta euro, lalu menambah satu bek lagi lewat Ibrahima Konate (Liverpool) yang didatangkan secara bebas transfer. Untuk Bernardo Silva (Manchester City), yang pada usia 31 tahun bahkan lebih tua dari Rodri, datang satu pemain berpengalaman lainnya secara gratis. Namun, efek kejut yang dijanjikan di bursa transfer tak kunjung muncul — dan tentu saja Rodri bisa menghadirkan dampak itu lewat kepindahannya.

Kualitas permainan yang masih dimiliki Rodri bahkan setelah mengalami cedera ligamen krusiat pada 2024, dan yang kembali ia buktikan secara impresif di turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tentu menjadi alasan mengapa Real seharusnya mengejarnya jika ia tersedia di pasar. Menurut informasi dari Sky Sport, ia telah menerima tawaran perpanjangan kontrak di City untuk kontraknya yang habis pada 2027, tetapi sejauh ini belum tercapai kesepakatan dengan The Skyblues. Laporan yang sama juga menyebut adanya tawaran Real kepada Rodri untuk menandatangani kontrak hingga 2030 bersama Los Blancos. Tawaran senilai 50 hingga 60 juta euro disebut tengah disiapkan saat ini.

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Namun, ada juga laporan lain yang membantah minat Real tersebut. Harian olahraga Spanyol AS mengutip sumber di internal klub, yang menyebut bahwa upaya mengejar Rodri itu hanya berkaitan dengan kesuksesan Spanyol di Piala Dunia. Jika ia datang ke Madrid sebagai pengatur permainan di lini tengah, sosok yang tanpa ragu sangat dirindukan Real setelah kepergian Toni Kroos dan Luka Modric, maka ide permainan pelatih baru Mourinho akan dirombak total.

Bersama Rodri, Anda mendapatkan sepak bola penguasaan bola, di mana pemain 30 tahun itu mendikte kapan permainan harus dipercepat atau ditenangkan, dan setiap serangan dimulai darinya. Namun, sejak mulai dibentuk di bawah Carlo Ancelotti, Real belakangan berkembang menjadi tim yang tidak punya masalah menyerahkan bola kepada lawan dan mengandalkan momen transisi lewat kecepatan Vinicius Junior dan Kylian Mbappe.

Maresca soal absennya Rodri: "Ia harus beristirahat dan memulihkan diri"

Karena itu, apakah Rodri benar-benar cocok dengan pelatih Real dan gaya bermainnya adalah satu pertanyaan besar. Apakah biaya transfer 100 juta euro yang disebut-sebut untuk pemain berusia 30 tahun tidak terlalu mahal, adalah pertanyaan besar lainnya. Namun, pada musim panas ini Rodri tetap memberi kesan bahwa ia masih memiliki beberapa tahun bagus di depannya dan cukup layak dengan harga tersebut. Dan Rodri sendiri, terlepas dari masa lalunya bersama Atletico Madrid, berulang kali memberi kesan bahwa ia cukup ingin bermain untuk Los Blancos.

"Fakta bahwa saya pernah bermain untuk Atletico tidak menghalangi saya untuk bermain bagi Real. Ada pemain lain yang juga menempuh jalan itu," ujarnya penuh makna pada musim semi lalu, sekaligus memunculkan spekulasi awal soal kembalinya sang pengatur lini tengah ke ibu kota Spanyol.

Namun, pekan lalu muncul kabar dari klubnya bahwa ia harus segera menjalani operasi punggung — dan untuk sementara akan absen dalam waktu yang belum ditentukan. "Dia akan dioperasi pada Senin. Setelah itu dia butuh liburan, harus beristirahat dan memulihkan diri. Lalu dia akan kembali kepada kami," jelas pelatih City, Maresca.

Namun, belum tentu ia benar-benar kembali ke Manchester. Selain Real, menurut RMC Paris Saint-Germain kini juga memburu Rodri, operasi punggung atau tidak, meski lini tengah klub Prancis itu sudah ditempati dengan sangat baik oleh Vitinha, Fabian Ruiz, dan Joao Neves. Dua gelar Liga Champions secara beruntun sudah berbicara banyak.

Rodri sendiri disebut lebih memilih kembali ke Spanyol setelah tujuh tahun di Inggris. Ia mungkin akan jauh lebih mudah diyakinkan untuk pindah ke Real dibandingkan klubnya, yang sejauh ini masih bersikap keras dan tidak ikut mendorong terwujudnya kesepakatan. Namun, Florentino Perez dikenal mampu sangat meyakinkan secara finansial ketika ia menginginkan sesuatu. Dan pada akhirnya, ia telah memberikan janji kepada para fans Real, sebuah janji yang tentu sangat ingin ia tepati.