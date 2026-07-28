Klub yang menjuluki diri sebagai "klub terbesar di dunia" itu berusaha mendapatkan para pemain terbaik di dunia - itulah pemahaman diri Real Madrid selama bertahun-tahun. Karena itu, fakta bahwa Los Blancos dalam beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan Rodri dari Manchester City bukanlah kejutan besar, apalagi gelandang pengatur serangan itu terpilih sebagai pemain terbaik turnamen setelah kemenangan Spanyol di Piala Dunia. Setidaknya sejak penghargaan itu, Real dituntut untuk membahas isu tersebut. Namun, belum tentu perekrutan pemain berusia 30 tahun itu benar-benar merupakan ide bagus bagi klub Madrid tersebut.

Bahwa Rodri saat ini masuk radar Real, bersama dua bintang Bundesliga yakni Michael Olise (Bayern Munchen) atau Yan Diomande (RB Leipzig), sekali lagi sebagian besar berkaitan dengan presiden Florentino Perez: Pada awal Juni, ia masih menjalani kampanye pemilihan yang intens melawan penantangnya Enrique Riquelme, yang pada akhirnya membuatnya kembali dipastikan menjabat dengan nyaman. Dengan nada besar, ia mengumumkan kepada para suporter dan anggota klub bahwa akan ada transfer mega pada musim panas ini, sebuah tawaran senilai 150 juta euro ingin ia ajukan untuk seorang bintang top.

"Tawaran itu berlaku untuk pemain dengan kaliber seperti Cristiano Ronaldo atau Kaka," kata Perez - tetapi pada akhirnya justru jauh lebih minim flair, kreativitas permainan, dan ancaman gol: Julian Alvarez diharapkan datang dari Atletico Madrid dengan nilai tersebut, tetapi rival sekota itu menolak mentah-mentah dan cepat proposal Los Blancos yang kemungkinan memang tidak terlalu serius itu. Setelah itu memang ada cukup banyak yang terjadi di bursa transfer Real, tetapi satu kesepakatan yang bisa membuat suporter bermimpi tentang masa-masa emas setelah dua tahun tanpa gelar tidak kunjung hadir. Pertama, mantan pelatih Jose Mourinho kembali, yang selama masanya di Santiago Bernabeu memang juga meraih gelar, tetapi dalam duel abadi melawan Barcelona asuhan Pep Guardiola biasanya lebih sering kalah.

Real sejauh ini tanpa efek kejut di bursa transfer

Dengan Marc Cucurella (Chelsea) dan Denzel Dumfries (Inter Milan), Real mendatangkan dua bek sayap dengan total 75 juta euro, lalu Ibrahima Konate (Liverpool) secara gratis sebagai tambahan di lini belakang. Untuk Bernardo Silva (Manchester City), yang pada usia 31 tahun bahkan lebih tua daripada Rodri, datang lagi satu pemain berpengalaman secara cuma-cuma. Namun, efek kejut yang dijanjikan di bursa transfer tak kunjung muncul - dan tentu saja Rodri bisa menghadirkannya lewat sebuah kepindahan.

Kelas permainan yang masih dimiliki Rodri bahkan setelah mengalami cedera ligamen cruciatum pada 2024, dan yang sekali lagi ia tunjukkan dengan impresif di turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, tentu menjadi alasan mengapa Real seharusnya berusaha merekrutnya jika ia tersedia di pasar. Menurut informasi dari Sky Sport, ia di City telah menerima tawaran perpanjangan kontrak yang akan habis pada 2027, tetapi sejauh ini belum ada kesepakatan dengan The Skyblues. Laporan yang sama pada saat bersamaan juga menyebut adanya tawaran Real kepada Rodri untuk menandatangani kontrak dengan Los Blancos hingga 2030.

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Namun, ada juga laporan lain yang membantah ketertarikan Real tersebut. Surat kabar olahraga Spanyol AS mengutip sumber di dalam klub yang menegaskan bahwa upaya mengejar Rodri yang disebut-sebut itu hanya berkaitan dengan kesuksesan Spanyol di Piala Dunia. Jika ia datang ke Madrid sebagai pengatur lini tengah yang tanpa ragu sangat dirindukan Real setelah kepergian Toni Kroos dan Luka Modric, maka ide permainan pelatih baru Mourinho akan benar-benar dibongkar total.

Bersama Rodri, Anda mendapatkan sepakbola penguasaan bola, di mana pemain 30 tahun itu menentukan kapan permainan harus dipercepat atau ditenangkan dan di mana setiap serangan dimulai olehnya. Namun, sejak era Carlo Ancelotti, Real belakangan justru berkembang menjadi tim yang tidak bermasalah membiarkan bola dikuasai lawan dan mengandalkan momen transisi lewat kecepatan Vinicius Junior dan Kylian Mbappe.

Maresca soal absennya Rodri: "Dia harus beristirahat dan memulihkan diri"

Karena itu, pertanyaan besar pertama adalah apakah Rodri memang cocok dengan pelatih Real dan gaya bermainnya. Pertanyaan besar lainnya, apakah biaya transfer 100 juta euro yang disebut-sebut untuk pemain berusia 30 tahun bukan terlalu mahal. Pada musim panas ini, Rodri bagaimanapun memberi kesan bahwa ia masih punya beberapa tahun bagus di depannya dan cukup layak dengan harga tersebut. Namun, kemudian pada pekan lalu datang kabar dari klubnya bahwa ia harus segera menjalani operasi punggung - dan untuk sementara absen tanpa batas waktu. "Dia akan dioperasi pada Senin. Setelah itu dia butuh liburan, harus beristirahat dan memulihkan diri. Lalu dia akan kembali lagi kepada kami," jelas pelatih City Maresca.

Namun, belum tentu ia benar-benar kembali ke Manchester. Selain Real, terlepas dari operasi punggung itu, Paris Saint-Germain juga kini disebut RMC ikut memburu Rodri, meski lini tengah klub Prancis itu sudah diisi dengan sangat baik oleh Vitinha, Fabian Ruiz, dan Joao Neves. Dua gelar Liga Champions secara beruntun sudah berbicara banyak.

Rodri sendiri dikabarkan lebih memilih kembali ke Spanyol setelah tujuh tahun di Inggris. Ia mungkin akan jauh lebih mudah diyakinkan untuk pindah ke Real ketimbang klubnya, yang sejauh ini masih bersikeras dan tidak membantu terwujudnya kesepakatan. Namun, Florentino Perez dikenal bisa sangat meyakinkan secara finansial ketika ia menginginkan sesuatu. Dan pada akhirnya, ia telah memberikan sebuah janji kepada para suporter Real yang tentu sangat ingin ia tepati.