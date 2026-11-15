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Rasmus Hojlund, bintang Denmark, terus membela idola favoritnya, pemain Portugal Cristiano Ronaldo, setelah krisis terakhirnya dengan pelatih tim nasional pertama, Jorge Jesus.

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Cristiano mengumumkan pensiun dari tim nasional beberapa hari lalu, setelah krisis besar dengan direktur teknik Portugal. Sang Don menolak kembali ke tim selama pelatih tersebut masih menduduki jabatannya.

Portugal memulai era baru tanpa legendanya, Cristiano Ronaldo, dengan kekalahan memalukan di kandang sendiri 1-4 dari Denmark. Bintang pertandingan tersebut adalah Rasmus Hojlund, salah satu penggemar terbesar "Sang Don".

Hojlund mencetak dua gol pada Sabtu kemarin, di laga pertama tim nasional Portugal setelah keputusan pencetak gol terbanyak sepanjang masa mereka, Ronaldo, untuk pensiun dari level internasional.

Hojlund sebelumnya juga mencetak gol pada pertemuan leg pergi melawan Denmark, dalam kemenangan Portugal 4-2 tanpa Ronaldo yang keluar dari pemusatan latihan tim nasional akibat perselisihannya dengan pelatih Jesus.

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Saat itu, Hojlund melakukan selebrasi ala Ronaldo dengan lompatan dan teriakan khasnya, dan juga terlibat perseteruan dengan pelatih Jesus di akhir pertandingan dalam sebuah pemandangan yang menarik perhatian semua orang, seolah-olah ia menegurnya atas bentrokan dengan bintang favoritnya.

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Bintang Napoli asal Italia itu kembali memberikan penghormatan kepada Ronaldo setelah pertandingan kemarin, tetapi kali ini melalui pesan di "Instagram".

Pemain Denmark yang sebelumnya menegaskan bahwa Ronaldo adalah yang terbaik sepanjang sejarah itu berkomentar terkait kemenangan dan dua golnya: "Saya rasa komentar yang pas di sini adalah.. Siuuu", meniru teriakan selebrasi Ronaldo.

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Piers Morgan melancarkan serangan kepada Jesus

Pernyataan Jorge Jesus, direktur teknik tim nasional Portugal, terkait absennya Cristiano Ronaldo dari pertandingan melawan Denmark pada Sabtu kemarin di UEFA Nations League, membuka babak baru kontroversi, setelah jurnalis Inggris Piers Morgan ikut terlibat dalam krisis ini.

Morgan melancarkan serangan langsung kepada pelatih Portugal itu, menyusul kekalahan telak 4-1 dari Denmark, dalam pertandingan yang digelar kemarin.

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Insiden ini bermula saat konferensi pers usai laga, ketika Jesus ditanya tentang seberapa besar ia merindukan Ronaldo, kapten tim nasional sekaligus penyerang Al Nassr Saudi, di tengah absennya dari skuad Portugal. Pelatih berusia 72 tahun itu menjawab dengan nada sinis: "Apakah saya merindukannya? Bagaimana saya bisa merindukannya padahal ia tidak lagi berada di tim nasional? Satu-satunya cara saya akan merindukannya adalah jika ia berada di samping saya, tetapi ia sudah tidak bermain lagi, ia sudah tidak di sini lagi, ia sendiri yang memutuskan hal itu."

Jurnalis Inggris itu menulis: "Badut ini juga tidak akan bersama tim nasional jika Portugal terus menerima kekalahan seperti yang terjadi hari Sabtu ini", dalam sindiran langsung terhadap kekalahan dari Denmark, serta kritik yang jelas terhadap pelatih Portugal usai pernyataannya tentang mantan kapten tim nasional tersebut.

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Serangan Morgan ini merupakan kelanjutan dari kritik-kritiknya yang berulang kepada Jesus selama pekan-pekan terakhir, di mana jurnalis Inggris itu mengambil sikap keras terhadap pelatih Portugal dengan latar belakang peristiwa yang menyertai absennya Ronaldo dari tim nasional Portugal.

Morgan termasuk salah satu pembela paling menonjol bagi kapten Portugal dalam krisis ini, dan sebelumnya ia telah mengkritik perilaku serta sikap Jesus yang berkaitan dengan bintang gaek itu, di tengah kontroversi yang menyelimuti kondisi yang menyebabkan Ronaldo menjauh dari tim, dan pensiun dari level internasional beberapa hari lalu.