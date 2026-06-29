Apakah Jepang akan melakukannya?.. Keputusan Ancelotti membangkitkan kembali kenangan pahit bagi Brasil

Tim nasional Brasil kembali mengungkit kenangan yang tidak diinginkan, setelah mencatatkan diri dalam sejarah Piala Dunia sebagai tim dengan susunan pemain inti tertua dalam pertandingan sistem gugur sejak perempat final 2006.

Menurut data dari Squawka: “Rata-rata usia para pemain Brasil yang menjadi starter dalam pertandingan babak 32 besar melawan Jepang adalah 29 tahun dan 245 hari,” sebuah angka yang mengingatkan kembali pada kekalahan pahit melawan Prancis 20 tahun lalu.

Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, menurunkan susunan pemain berikut dalam pertandingan hari ini: Alisson - Danilo - Gabriel - Marquinhos - Douglas - Jemari - Casemiro - Paqueta - Ryan - Cunha - Vinicius Junior.

Menurut sumber yang sama, rata-rata usia skuad Brasil pada tahun 2006 saat menghadapi Prancis adalah 30 tahun dan 31 hari.

Timnas Brasil saat itu kalah dari Prancis di perempat final 2006 dan tersingkir dari Piala Dunia Jerman, di mana mereka menghadapi Les Bleus dengan susunan pemain inti sebagai berikut: Kiper Dida - Cafu, Lucio, Juan, Roberto Carlos - Juninho Pernambucano, Gilberto Silva, Zé Roberto - Kaká, Ronaldinho - Ronaldo.

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