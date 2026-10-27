Apakah itu UFO?! Laga Carabao Cup dihentikan setelah drone terlihat melayang di atas stadion dan polisi turun tangan

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Pertandingan Arsenal melawan Fleetwood Town di Piala Liga Inggris mengalami penundaan tak biasa pada Selasa malam setelah sebuah drone tanpa izin memaksa ofisial menghentikan permainan. Laga putaran keempat itu baru berlangsung beberapa menit ketika benda misterius tersebut terlihat, sehingga menimbulkan kekhawatiran soal keselamatan di Highbury Stadium.

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Misteri di Highbury hentikan laga piala

Carabao Cup kerap menyajikan drama tak terduga, tetapi hanya sedikit yang bisa memperkirakan kejadian saat Arsenal bertandang ke markas Fleetwood Town. Baru beberapa saat setelah peluit pertama dibunyikan, pertandingan mendadak terhenti ketika sebuah drone misterius melayang tepat di atas lapangan.

Klub League Two itu tengah menikmati kesempatan besar menghadapi raksasa Premier League. Namun, perhatian segera beralih dari lapangan ke langit ketika para pemain dan suporter sama-sama menatapnya dengan kebingungan. Wasit Michael Salisbury harus segera bertindak dan menghentikan pertandingan pada menit kedelapan untuk berkonsultasi dengan petugas keselamatan stadion serta staf pelatih kedua tim.

Suasana di Highbury Stadium, yang semarak sebelum sepak mula, berubah menjadi kebingungan ketika penundaan berlangsung hampir sepuluh menit. Awalnya para pemain tetap berada di lapangan dan saling mengoper bola untuk menjaga kebugaran, tetapi wasit akhirnya meminta kedua tim menuju tepi lapangan sementara situasi dinilai. Menurut SkySports, beberapa penonton bahkan bercanda soal keberadaan makhluk asing ketika benda terbang tak dikenal itu tetap diam di atas salah satu tribune, menciptakan pemandangan yang jarang terlihat dalam sepak bola profesional Inggris.





Polisi turun tangan untuk memulihkan ketertiban

Prosedur keamanan segera dijalankan setelah pihak Fleetwood Town memastikan bahwa drone tersebut bukan peralatan yang diizinkan untuk digunakan oleh klub ataupun tim penyiar. Situasi ini membutuhkan respons cepat dari pihak berwenang setempat agar pertandingan dapat berlanjut dengan aman tanpa gangguan lebih lanjut.

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The Sun melaporkan bahwa polisi turun tangan dan memberi tahu perangkat pertandingan bahwa mereka telah menemukan operator drone tersebut. Hal itu memungkinkan laga dilanjutkan setelah keamanan wilayah udara dipastikan.

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Penundaan berlangsung sekitar delapan menit secara keseluruhan. Selama itu, penonton menghibur diri dengan berbagai nyanyian tentang pengunjung di udara tersebut. Setelah drone itu akhirnya terbang menjauh dari area stadion, ketegangan mereda dan perhatian kembali tertuju pada pertarungan David melawan Goliath di lapangan. Pertandingan akhirnya dimulai kembali dengan bola jatuhan setelah petugas keselamatan stadion menyatakan situasi aman, sebagaimana dikonfirmasi oleh Sky Sports.

Arteta dan Arsenal tetap fokus

Meski ada gangguan tersebut, tim asuhan Mikel Arteta harus tetap berkonsentrasi menghadapi Fleetwood, yang mencapai putaran keempat tanpa kebobolan satu gol pun di kompetisi ini. Sebelum pertandingan, pelatih Arsenal itu menekankan pentingnya menghormati lawan. “Reputasi kami, harga diri kami, semuanya dipertaruhkan. Jadi, setiap kali Anda memainkan pertandingan sepak bola, terutama melawan tim dari divisi berbeda, hormati pertandingan, hormati setiap lawan karena mereka pantas mendapatkannya, lalu berusahalah menang dan bermain sedikit lebih baik daripada mereka,” katanya dalam laporan The Independent.

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Pelatih asal Spanyol itu melanjutkan penilaiannya tentang laga tersebut dengan menyoroti risiko yang melekat pada pertandingan piala. “Kami tahu risikonya, dan dalam sepak bola, keadaan bisa menjadi sangat berimbang begitu Anda mampu menyamai aspek-aspek tertentu. Karena itulah, kemampuan dasar dan kebiasaan kami harus berada di level tertinggi agar bisa memenangkan pertandingan.”