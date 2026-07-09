Apakah Ismael Saibari akan diturunkan melawan Prancis atau tidak? Pelatih kepala timnas Maroko memberikan kejelasan

Maroko harus bertanding melawan Prancis pada Kamis malam tanpa Ismael Saibari. Babak perempat final Piala Dunia ini datang terlalu cepat bagi gelandang PSV tersebut, yang akan pindah ke Bayern München setelah turnamen ini berakhir.

Saibari, yang berusia 25 tahun, mengalami cedera paha pada babak pertama pertandingan babak 16 besar melawan Kanada (kemenangan 0-3).

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Saibari mungkin masih bisa bermain di sisa turnamen Piala Dunia ini, namun pertandingan melawan Prancis masih terlalu dini baginya.

Hal itu disampaikan pelatih kepala Mohamed Ouahbi dalam konferensi pers menjelang pertandingan. Saibari hanya bisa berharap rekan-rekan setimnya mampu mengalahkan Prancis.

Absennya Saibari merupakan pukulan telak bagi Maroko. Gelandang yang sering ditempatkan sebagai penyerang ini telah mencetak tiga gol di Piala Dunia ini dan juga mencetak gol penentu kemenangan dalam adu penalti melawan timnas Belanda.

Ouahbi pun terpaksa melakukan perubahan. Soufiane Rahimi adalah pengganti Saibari yang paling mungkin melawan Prancis.

Penyerang berusia 30 tahun dari Al-Ain ini sebelumnya juga sudah masuk ke dalam susunan pemain menggantikan Saibari saat melawan Kanada dan mencetak gol ketiga pada menit-menit akhir tambahan waktu.