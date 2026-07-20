Apakah IShowSpeed benar-benar terharu karena Messi? Reaksi emosional streamer fans Cristiano Ronaldo di MetLife Stadium usai final Piala Dunia 2026 Antara Spanyol & Argentina

Momen emosional di tribun MetLife Stadium

Final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, East Rutherford, berakhir dengan skor 1-0 untuk Spanyol. Gol Ferran Torres di detik ke-37 babak extra time kedua memastikan La Furia Roja meraih gelar dunia kedua mereka. Argentina yang ingin jadi juara bertahan pertama sejak Brasil 1962 harus puas dengan medali perak. Di tribun, kamera menangkap IShowSpeed yang duduk diam menatap layar besar. Saat gambar close-up Lionel Messi yang berlinang air mata ditayangkan, wajah streamer 21 tahun itu berubah total.

Kutipan kunci dari IShowSpeed

Dalam siaran langsungnya, Speed terdengar berkata pelan, “Oh, Messi’s crying!” Suaranya bergetar. Beberapa detik kemudian ia menghela napas panjang dan mengucapkan kalimat yang langsung viral: “This might be it, bro… last World Cup, bro.” Air mata mulai mengalir. Di video lain yang beredar, ia mengusap wajah sambil bergumam, “It’s starting to hit me now, bruh…” Pemuda yang selama ini dikenal sebagai penggemar berat Cristiano Ronaldo itu tampak benar-benar tersentuh menyaksikan rival abadi idolanya menelan kekecewaan di panggung terbesar.

Reaksi dunia dan konteks rivalitas

Reaksi Speed memicu gelombang komentar di media sosial. Banyak yang terkejut melihat fans Ronaldo paling vokal itu justru menangis demi Messi. “Dia akhirnya mengakui bahwa Messi juga legenda,” tulis salah satu akun. Yang lain menyebut momen ini sebagai bukti bahwa persaingan dua raksasa itu selalu lebih dalam dari sekadar meme. Sementara itu, Messi sendiri dalam konferensi pers usai laga mengakui dominasi Spanyol. “Mereka lebih baik, jujur saja. Kami sudah bermain dengan segenap hati,” ujar kapten Argentina yang berusia 39 tahun itu. Ia menambahkan rasa sedihnya, namun tetap bangga pada perjalanan tim.

Akhir sebuah era

Statistik menunjukkan Spanyol benar-benar menguasai pertandingan: 20 tembakan berbanding 2, dan 858 operan vs 456. Bagi Messi, ini kemungkinan besar penampilan terakhirnya di Piala Dunia setelah membawa Argentina juara 2022. Bagi Ronaldo yang juga sudah 41 tahun, peluangnya untuk tampil di edisi berikutnya semakin tipis. IShowSpeed, yang sepanjang turnamen selalu membela sang idola, malam itu seolah menyadari bahwa era dua raksasa itu sedang berakhir di depan matanya. Air mata yang ia cucurkan bukan hanya untuk satu pemain, melainkan untuk penutup babak sejarah sepak bola modern.



