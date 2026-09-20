Pelatih Atletico Madrid asal Argentina, Diego Simeone, mengejutkan semua orang dengan tindakan cepat setelah peluit panjang laga melawan Real Madrid, Minggu malam ini, dalam rangkaian pekan ketujuh Liga Spanyol.

Atletico Madrid memastikan kemenangan derbi ibu kota atas Real Madrid dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang berjalan seimbang di awal dan berakhir dengan keunggulan tuan rumah setelah kartu merah Dean Huijsen di awal babak kedua mengubah jalannya laga. Tim asuhan Diego Simeone pun meraih kemenangan berharga dan meninggalkan Real Madrid tertinggal 6 poin dari Barcelona yang memuncaki klasemen.

Begitu wasit meniup peluit panjang, Simeone merayakannya dengan cara histeris, di mana ia mulai berlari dan melompat untuk merayakannya di hadapan para suporter yang bertepuk tangan untuknya.

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Alih-alih pergi untuk berjabat tangan dengan pelatih Real Madrid, Jose Mourinho, Simeone tiba-tiba melesat menuju ruang ganti, dan terus melompat sambil berlari saat memasuki lorong Stadion Metropolitano. Di sisi lain, Mourinho turun ke lapangan untuk berjabat tangan dengan para pemain Real Madrid, meski menelan kekalahan pahit.