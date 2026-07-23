Seperti dilaporkan oleh Bild, bintang FC Bayern tersebut harus segera mencari tempat tinggal baru. Pasalnya, pemilik vila di Grünwald, tak lain adalah Jerome Boateng, tampaknya telah mengakhiri kontrak sewa dengan pemain berusia 24 tahun itu.









Namun, hal ini bukanlah indikasi bahwa pemain asal Prancis tersebut akan segera pindah ke Real Madrid, demikian disebutkan dalam laporan tersebut. Pasalnya, Boateng hanya ingin menjual propertinya secara permanen — dan hal ini sudah direncanakannya sejak tahun 2024. Olise, yang diizinkan tinggal di vila Boateng setelah pindah dari Crystal Palace karena kurangnya minat pembeli, harus pindah sebelum akhir Agustus dan mencari tempat tinggal baru.

Michael Olise Jadi Sorotan Transfer Real Madrid

Setidaknya sejak dimulainya Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko, rumor transfer seputar pemain serang ini semakin menguat. Real Madrid dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut Olise, namun FC Bayern selalu menegaskan dengan tegas dan terbuka dari berbagai pihak bahwa pemain tersebut tidak akan dijual.

Selama Piala Dunia, rekan setimnya Kylian Mbappe dilaporkan berulang kali membujuk Olise untuk pindah ke ibu kota Spanyol dan benar-benar “merayu” Olise. Olise sendiri dilaporkan telah memberi tahu beberapa pemain timnas Prancis mengenai niatnya untuk pindah. Namun, semua itu tampaknya hanya isapan jempol belaka, karena saat ini Real Madrid sendiri dilaporkan tidak mengharapkan dapat merekrut Olise, setidaknya pada jendela transfer musim panas ini.

The Athletic dan Mundo Deportivo baru-baru ini secara serempak melaporkan bahwa Real secara internal telah menilai transfer Olise—yang diperkirakan akan menelan biaya jauh di atas 200 juta euro—sebagai “hampir mustahil”. Mungkin juga karena, menurut Sky, Olise saat ini tidak berencana untuk hengkang dari juara Bundesliga tersebut.

Di FC Bayern pun, masih ada tekad yang jelas untuk mempertahankan Olise dan memperpanjang kontraknya yang masih berlaku hingga 2029 lebih awal. Untuk itu, kabarnya klub bersedia mengeluarkan dana besar dan menaikkan gaji tahunan pemain serang tersebut dari sekitar 14 juta euro menjadi sekitar 25 juta euro.

Nilai olahraga yang dimiliki pemain asal Prancis ini bagi klub asal Munich tidak perlu diragukan lagi. Dalam dua musim pertamanya bersama klub tersebut, ia telah menyumbang 96 kontribusi gol dalam 107 penampilan. Selain itu, Olise tampil mengesankan di Piala Dunia dengan tujuh assist, yang sekaligus menjadi rekor baru. Belum pernah ada pemain yang memberikan assist lebih banyak dalam satu Piala Dunia; sebelumnya, legenda Brasil, Pelé, memegang rekor tersebut dengan enam assist pada putaran final 1970.

Michael Olise: Statistik Penampilan di FC Bayern München dan Tim Nasional Prancis

Tim Pertandingan Gol Assist Total poin FC Bayern 107 42 54 96 Prancis 25 7 10 17



