Ousmane Dembele, bintang Paris Saint-Germain dan timnas Prancis, menyampaikan ucapan selamat kepada pemain Inggris Harry Kane, penyerang Bayern Munich, setelah meraih penghargaan Ballon d'Or 2026.

Kane bersaing ketat dengan Kylian Mbappe dan Lamine Yamal untuk memperebutkan penghargaan tersebut sebelum akhirnya memenangkannya dalam acara yang digelar kemarin, Senin, di London.

Dembele memposting di akun "Instagram" miliknya sebuah foto Kane yang memegang trofi Ballon d'Or, dan menuliskan: "Selamat untukmu Harry Kane, benar-benar layak kau terima".

Sebelumnya, hubungan antara Mbappe dan Dembele sempat menegang setelah Kylian berbicara tentang dirinya, sebagai pemain pilihan yang langsung mencapai puncak, berbeda dengan Ousmane yang merintis jalannya melalui kerja keras dan ketekunan.

Pemain Paris Saint-Germain itu menanggapi Mbappe dengan mengatakan, "Saya selalu berada di barisan belakang dan bekerja keras. Sepanjang perjalanan karier saya, saya tidak mengucapkan satu kata pun, melainkan bekerja sangat keras. Dan seperti yang saya katakan, saya tidak pernah menjadi pemain pilihan, tetapi saya bekerja keras, dan tahun lalu saya mendapat ganjaran atas musim yang luar biasa bersama Paris Saint-Germain, sedangkan tahun ini, kita lihat apa yang akan terjadi, tanpa tekanan dan dengan tenang".