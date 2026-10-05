"Saya pikir City harus dihukum berat. Mereka harus terdegradasi," kata Marsch, yang sejak 2024 menjadi pelatih timnas Kanada, kepada Guardian.

Pria Amerika Serikat itu, yang bekerja di Premier League untuk Leeds United dari Februari 2022 hingga Februari 2023, menegaskan terkait tuduhan serius yang dihadapi City: "Semua orang tahu soal itu."

Pada akhir September, Premier League secara resmi mengumumkan, bahwa City dinyatakan bersalah dalam banyak dakwaan karena melanggar aturan finansial yang berlaku. Laporan dari The Athletic sebelumnya menyebut City bersalah dalam 114 dari 115 dakwaan.

Apa yang dituduhkan kepada Manchester City?

Klub elite Inggris itu disebut telah menutupi kondisi keuangannya yang sebenarnya selama bertahun-tahun. Di antaranya, pemasukan diduga dideklarasikan lebih tinggi dan pengeluaran lebih rendah daripada yang sebenarnya. Marsch kemudian menengok kembali ke musim panas 2022.

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"Saat itu kami (Leeds, red.) dan Manchester City adalah dua tim yang menyatakan menghasilkan keuntungan. Dalam kasus kami, itu benar karena kami menjual Raphinha (seharga 58 juta euro ke Barcelona, red.) dan Kalvin Phillips (seharga 49 juta euro ke City, red.)," ujar Marsch, yang melanjutkan: "Tapi ketika City mengatakan itu, saya berpikir: 'Kalian sedang bercanda? Ini lelucon?' Ketika mereka mengatakan bahwa mereka membeli Erling Haaland seharga 60 juta euro, saya berpikir: 'Ya, tentu, pasti.' Jadi saya tahu ada ketidaksesuaian di sana, tetapi apa yang bisa dilakukan? Anda hanya mengangkat bahu dan berkata kepada diri sendiri: 'Begitulah sepakbola'."

Hukuman apa yang bisa mengancam Manchester City?

Seberapa drastis hukuman City atas pelanggaran tersebut masih sepenuhnya terbuka. Denda besar atau larangan transfer mengancam, dalam kasus terburuk juara Inggris sepuluh kali itu bisa dijatuhi degradasi paksa, seperti yang diminta Marsch.

Pada akhir pekan lalu, City mengumumkan telah mengajukan "banding menyeluruh" terhadap putusan tersebut. "Klub berpandangan tegas bahwa pendapat tersebut mengandung kesalahan material yang jelas dalam beberapa hal terkait hukum, prinsip, dan fakta, dan karena itu tidak dapat diandalkan," demikian bunyi pernyataan yang dirilis The Skyblues.