Apakah ini calon pengganti Timon Wellenreuther di Feyenoord? 'Mereka belum menelepon'

Jari De Busser belum menerima kabar apa pun dari Club Brugge atau Feyenoord. Hal itu diungkapkan oleh kiper Go Ahead Eagles berusia 26 tahun tersebut dalam wawancara mendalam dengan Voetbal International.

Dalam setahun terakhir, De Busser dikaitkan dengan klub-klub papan atas dari Belgia dan Belanda. Namun, saat ini belum ada perkembangan konkret.

“Saya hanya membaca bahwa ada minat. Saya tidak tahu lebih dari kalian, karena saya juga melihat berita-berita itu muncul di media. Saya belum mendengar apa-apa lagi. Mereka belum menelepon saya,” kata kiper setinggi 1,90 meter itu.

De Busser dikabarkan menjadi pesaing serius bagi Timon Wellenreuther. “Ada klub-klub bagus di Belanda dan Feyenoord adalah salah satunya. Klub yang sangat bagus. Berkat Mats Deijl, saya sedikit tahu bagaimana mereka bekerja di sana dan De Kuip adalah stadion yang fantastis.”

Namun, De Busser tidak ingin terburu-buru. “Mereka harus menelepon dulu, kan. Saya lihat saja nanti.”

De Busser kesulitan menerima kepergian Deijl ke Feyenoord. “Saat itu saya menyadari bahwa tim teman-teman yang baru saja saya sebutkan perlahan-lahan mulai berpisah. Mats adalah perekatnya, jadi kepergiannya sangat menyakitkan. Saya mengaguminya.”

Di Go Ahead, De Busser masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027. Menurut Transfermarkt, pemain asal Belgia ini bernilai sekitar 3 juta euro.