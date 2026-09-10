Federasi Sepakbola Prancis memutuskan untuk menarik dukungannya terhadap Gianni Infantino pada pemilihan presiden FIFA mendatang, yang dijadwalkan berlangsung pada Maret 2027 di Maroko.

Proyek Infantino untuk menjual saham Piala Dunia kepada dana-dana swasta menjadi tetesan air terakhir yang membuat banyak federasi Eropa mencapai batas kesabarannya, termasuk Federasi Sepakbola Prancis.

Menurut surat kabar "L'Equipe", dalam rapat komite eksekutif Federasi Sepakbola Prancis hari Kamis ini, Philippe Diallo, presiden federasi tersebut, mengumumkan penarikan dukungan terhadap Infantino secara resmi, mengikuti langkah sekitar sepuluh negara Eropa lainnya, di antaranya Inggris dan Italia, dengan ekspektasi bahwa negara-negara lain akan mengambil tindakan serupa dalam beberapa pekan mendatang.

Dengan demikian, Federasi Sepakbola Prancis berpihak pada UEFA dan presidennya, Aleksander Ceferin, yang berupaya keras untuk menjatuhkan pejabat asal Swiss tersebut.

Sebagai pengingat, pemilihan presiden mendatang untuk Federasi Sepakbola Internasional (FIFA) akan berlangsung pada Maret 2027, dalam kongres yang dijadwalkan digelar di Rabat, Maroko.

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