Apakah ini akhir dari hubungan dengan Matthijs de Ligt? AnneKee Molenaar mengambil langkah drastis

Dengan mengubah nama profil Instagram-nya menjadi @annekeemolenaar, AnneKee Molenaar tampaknya telah benar-benar menjauh dari Matthijs de Ligt, bek tim nasional Belanda dan Manchester United.

De Ligt dan Molenaar belum pernah secara terbuka mengonfirmasi bahwa mereka telah berpisah. Namun, tampaknya semakin jelas bahwa mereka telah benar-benar berpisah.

Perubahan ini diperhatikan oleh salah satu saluran gosip terbesar di Belanda, RealityFBI. “Sepertinya AnneKee telah mengembalikan nama aslinya. Hingga setengah jam yang lalu, namanya masih @annekeedeligt. Namun, nama Annekee de Ligt masih tercantum di bawahnya. Jadi, kini ‘akhirnya’ juga resmi di Instagram.”

Pengelola akun tersebut menekankan bahwa hal ini memakan waktu lama. “Tahun lalu kami mengungkap bahwa pernikahan mereka telah kandas, setelah pesta di Italia dibatalkan.”

Sebelumnya, De Ligt sudah memberikan sinyal yang jelas melalui Instagram. Bek berusia 26 tahun itu menghapus lebih dari 35 foto, termasuk foto-foto pernikahan dengan AnneKee.

Matthijs de Ligt dan AnneKee Molenaar menikah pada musim panas 2024, tepat sebelum Piala Eropa di Jerman. Pesta pernikahan besar yang direncanakan akhirnya tidak pernah terlaksana ‘karena alasan pribadi’.

Musim panas mendatang, De Ligt tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia bersama timnas Belanda. Mantan talenta top ini sedang berjuang melawan cedera punggung yang parah dan berkepanjangan.