Patrick Vieira memulai tugasnya sebagai kepala staf kepelatihan timnas Senegal dengan daftar pemain baru yang menghadirkan beberapa perubahan, di mana yang paling menonjol adalah absennya sang kapten Sadio Mane, bintang Al Nassr, dari pemusatan latihan mendatang.

Vieira, yang menangani Senegal menggantikan Pape Thiaw, mengumumkan daftar pemain pertamanya untuk persiapan menghadapi Mozambik dan Etiopia dalam babak kualifikasi menuju Piala Afrika 2027, sebelum menjalani laga persahabatan melawan Komoro di Marseille.

Awal kiprah pelatih asal Prancis ini datang setelah akhir yang mengecewakan di Piala Dunia, menyusul tersingkirnya Senegal di babak 16 besar melawan Belgia dengan skor 3-2, sehingga Vieira memulai babak baru yang di dalamnya ia berupaya membangun kembali tim sembari mempertahankan sejumlah pilar utama.

Mane absen, Gueye kembali

Daftar pemain ini menghadirkan absennya Sadio Mane, sementara di saat yang sama sejumlah pemain senior tetap dipertahankan kehadirannya, dengan yang terdepan adalah Kalidou Koulibaly dan Idrissa Gana Gueye.

Vieira juga memanggil Pape Gueye, yang sebelumnya telah mengumumkan pensiun sementara dari timnas setelah Piala Dunia selama staf kepelatihan sebelumnya masih menjalankan tugasnya.

Di bawah mistar gawang, Yehvann Diouf, kiper Nice, berada di garis terdepan pilihan-pilihan baru untuk mengisi posisi penjaga gawang utama setelah pensiunnya Edouard Mendy dari sepak bola internasional.

Mengenai absennya Mane, bintang Senegal itu belum secara resmi mengumumkan pensiun dari timnas, sementara sebelumnya sempat beredar sebuah surat palsu usai Piala Dunia yang mengklaim pengunduran dirinya, sebelum kemudian dikutip oleh sejumlah media sebagai kabar yang benar.

Vieira diperkirakan akan memberikan penjelasan lebih lanjut terkait keputusan mencoret mantan kapten timnas itu dari daftarnya.

Malang Sarr tampil untuk pertama kalinya

Daftar Vieira menghadirkan kejutan lain berupa pemanggilan Malang Sarr untuk pertama kalinya dalam kariernya bersama timnas Senegal.

Mantan bek Newcastle itu bergabung dengan sejumlah nama yang berkiprah di liga-liga Eropa, di antaranya Noubel Mendy pemain Hull City, Sadibou Sane dari Monaco, dan Arouna Sanganti, di samping Ilimane Ndiaye, Lamine Camara, dan Ibrahima Mbaye.

Nama Ismail Soumare, pemain Rennes, juga muncul dalam daftar, dalam sebuah keputusan yang bisa menjadi kejutan di tengah persaingan ketat di posisi lini depan.

Sebaliknya, Vieira tidak memanggil Pape Demba Diop dan Baty Cisse ke pemusatan latihan mendatang.

Daftar lengkap Senegal

Penjaga gawang: Yehvann Diouf, Mory Diaw, Ngagne Demba Tiam, Mamour Ndiaye.

Pertahanan: Kalidou Koulibaly, Noubel Mendy, Malang Sarr, El Hadji Malick Diouf, Moussa Niakhate, Mamadou Sarr, Sadibou Sane, Arouna Sanganti, Lamine Cy.

Lini tengah: Idrissa Gana Gueye, Pape Alassane Gueye, Lamine Camara, Rassoul Ndiaye, Bara Sabocour Ndiaye, Pape Matar Sarr.

Lini depan: Ibrahima Mbaye, Ilimane Ndiaye, Ismaila Sarr, Abdoulaye Seck, Assane Diao, Nicolas Jackson, Boulaye Dia, Issa Soumare, Mamadou Diakhon, Pape Moussa Fall.