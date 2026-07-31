Goal.com
LiveTiket
FBL-KSA-PRO LEAGUE-NASSR-AHLIAFP

Diterjemahkan oleh

Apakah Ia Menyindir Al Ahly? Mantan Presiden Al Nassr Membantah Terlibat dalam Kepergian Jaissle

Transfers
Al Nassr FC
Al Ahli
M. Jaissle
Saudi Pro League
Arab Saudi
Jerman

Pelatih asal Jerman Mendekati Kursi Kepelatihan Newcastle

Mantan Presiden klub Al Nassr memicu kontroversi setelah melontarkan pesan yang terkesan menyindir para pendukung rival tradisional, Al Ahli, terkait kepergian pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, dari kursi kepelatihan tim.

Sejumlah laporan media memastikan bahwa Jaissle mengajukan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Al Ahli pada Kamis kemarin, demi menangani tim Newcastle United pada musim mendatang, menggantikan mantan pelatihnya, Eddie Howe.

Pangeran Faisal bin Turki, mantan Presiden klub Al Nassr, menuliskan cuitan melalui akun resminya di situs "X", yang berbunyi: "Selesaikan masalah kalian dengan pelatih kalian yang meninggalkan kalian, yang sudah jauh dari Al Nassr, kami tidak tahu apa-apa tentangnya dan tidak membawa kabarnya."

Meski mantan Presiden Al Nassr tersebut tidak menyebutkan nama Al Ahli secara terang-terangan, respons itu ditujukan kepada sebagian pendukung "Al Raqi" yang menuduh beberapa pejabat yang berafiliasi dengan klub Al Nassr sebagai penyebab kepergian Jaissle.

Hubungan antara pendukung Al Ahli dan Al Nassr diwarnai ketegangan besar, sejak pertandingan kedua tim pada musim lalu, baik di Piala Super Arab Saudi, ketika "Al Raqi" dinobatkan sebagai juara, maupun di Liga Roshn ketika masing-masing tim saling mengalahkan.

Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Usai salah satu pertandingan tersebut, sejumlah pemain Al Ahli, terutama bek asal Turki Merih Demiral, menuduh para pejabat di Liga Arab Saudi berpihak kepada Al Nassr, demi bintang Portugalnya, Cristiano Ronaldo.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google