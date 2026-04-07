Kekhawatiran melanda kalangan olahraga internasional dalam beberapa hari terakhir terkait kondisi kesehatan bintang Kolombia James Rodríguez, gelandang serang klub Minnesota United asal Amerika Serikat, setelah ia mengalami masalah kesehatan mendadak pasca menyelesaikan tugasnya bersama tim nasional negaranya, "Los Cafeteros", pada jeda internasional terakhir.

Cerita ini dimulai pada 29 Maret lalu, saat pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2014 itu ikut serta dalam pertandingan persahabatan internasional antara Kolombia dan Prancis, yang berakhir dengan kemenangan Les Bleus (3-1).

Setelah peluit akhir dibunyikan, pemain berusia 34 tahun itu mulai menunjukkan gejala kelelahan fisik yang parah, yang berkembang dengan cepat dalam beberapa jam berikutnya hingga didiagnosis secara klinis sebagai "dehidrasi parah".

Mengingat seriusnya kondisi tersebut dan kebutuhan akan pemantauan medis yang ketat, dibuat keputusan untuk membawa mantan bintang Real Madrid tersebut ke rumah sakit pada pagi hari 31 Maret, di mana ia menghabiskan 3 hari di bawah perawatan intensif, selama itu ia menerima cairan dan pengobatan yang diperlukan melalui infus, sebelum diizinkan pulang untuk melanjutkan masa pemulihan di rumahnya di bawah pengawasan tim medis khusus.

Klub membantah "displasia rhabdomyosarcoma"

Di tengah kurangnya informasi resmi selama masa rawat inap, media Amerika menyebarkan laporan yang menyebutkan bahwa Rodríguez menderita "rhabdomyolisis", suatu gangguan medis serius yang disebabkan oleh kerusakan jaringan otot (atrofi otot), dan dapat menyebabkan gagal ginjal atau komplikasi fatal.

Menanggapi spekulasi ini, klub Minnesota United mengeluarkan pernyataan tegas yang membantah rumor tersebut, menegaskan dengan tegas bahwa tidak ada bukti biologis atau klinis yang mendukung klaim tersebut.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: "Minnesota United FC sangat memperhatikan kesehatan dan privasi para pemainnya, dan kami menegaskan dengan jelas bahwa tidak ada bukti medis yang menunjukkan bahwa James menderita hemolisis. Kami dengan hormat meminta publik dan media untuk berhenti berspekulasi dan menunggu pembaruan melalui saluran resmi kami."

Tantangan musim ini dan kembalinya yang dinantikan

Masalah kesehatan ini muncul pada saat yang kritis bagi James, yang sejak bergabung pada Februari lalu baru tampil selama 39 menit saja dengan seragam klub barunya, akibat serangkaian masalah fisik yang menghambat penampilannya di liga Amerika.

Seiring meningkatnya pertanyaan mengenai kesiapannya, berita terbaru membawa nada optimis; klub secara resmi mengumumkan kembalinya James ke pusat latihan pada Senin kemarin.

Bintang Kolombia itu memulai kembalinya dengan mengikuti sesi latihan ringan dan individu di bawah pengawasan ketat tim medis.

Dia dijadwalkan akan secara bertahap diintegrasikan ke dalam latihan bersama dalam beberapa hari mendatang, sesuai dengan protokol respons klinis, sebagai persiapan untuk kembalinya yang dinantikan ke lapangan hijau.