Pemain asal Maroko, Reda Slim, yang memperkuat Al Ahly Mesir, mengungkap kebenaran kabar yang beredar seputar tercapainya kesepakatan untuk memutus kontraknya dengan klub berjuluk Benteng Merah itu secara damai, demi kembali ke AS FAR Maroko.

Slim, musim lalu, bermain dengan status pinjaman di klub AS FAR Maroko, dan mampu membawa timnya lolos ke final Liga Champions Afrika, sebelum menelan kekalahan dari Mamelodi Sundowns asal Afrika Selatan.

Slim mengatakan dalam pernyataan resmi yang ia unggah melalui akunnya di "Instagram": "Beberapa laporan berita dan halaman media sosial menyebarkan rumor yang menyatakan tercapainya kesepakatan untuk memutus kontrak saya dengan klub Al Ahly Mesir secara damai, dan dekatnya kepulangan saya ke skuad klub AS FAR, akan tetapi kabar ini tidak berdasar dan tidak benar".

Ia menambahkan: "Saat ini saya benar-benar fokus pada kesiapan fisik dan teknis saya, untuk menampilkan level terbaik dan masuk dalam pilihan tim pelatih guna bersaing memperebutkan posisi inti, di dalam klub Al Ahly Mesir".

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