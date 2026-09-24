Manchester City menerima pukulan telak pada jeda internasional dengan cederanya bintang asal Ghana mereka, Antoine Semenyo, saat berada di kamp latihan tim nasional negaranya.

Menurut surat kabar Inggris "Metro", Semenyo akan absen dari pertandingan-pertandingan Ghana selama jeda internasional saat ini akibat pembengkakan pada kakinya yang memerlukan perawatan.

Pemain berusia 26 tahun itu tampil luar biasa sejauh musim ini, dengan mencetak dua gol dan memberikan tiga assist selama awal musim sempurna Manchester City yang menyaksikan mereka menang di seluruh lima pertandingan mereka di Premier League.

Presiden Federasi Sepak Bola Ghana, Kurt Okraku, menyatakan kepada radio "Asempa FM" bahwa Semenyo telah menghubungi pelatih Carlos Queiroz dan menjelaskan bahwa ia sedang mengalami kondisi yang sulit.

Okraku berkata, melalui situs Ghana Soccernet: "Antoine dan pelatih telah berbicara, dan ia berkata kepada pelatih: 'Jika Anda membutuhkan saya, saya akan datang agar tim medis dapat memeriksa saya kembali, tetapi kenyataannya adalah kaki saya bengkak, dan kami perlu merawatnya'".

Jeda internasional saat ini sangatlah panjang, di mana timnas Ghana akan memainkan dua pertandingan di kualifikasi Piala Afrika melawan Pantai Gading dan Gambia, kemudian pertandingan persahabatan melawan Maroko.

Semenyo akan absen dari pertandingan-pertandingan tersebut, tetapi ia berharap dapat tampil dalam pertandingan Manchester City berikutnya melawan Liverpool, di Stadion Anfield pada 11 Oktober mendatang.

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