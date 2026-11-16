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Pau Cubarsi, bek Barcelona, terpaksa meninggalkan lapangan di antara dua babak pertandingan Spanyol melawan Inggris di UEFA Nations League, setelah tim pelatih La Roja memutuskan untuk menggantinya.

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Pelatih Luis de la Fuente menjelaskan, dalam konferensi pers, bahwa bek tengah asal Catalunya itu tidak dapat melanjutkan permainan karena masalah pada area paha.

Meski Federasi Sepak Bola Spanyol memastikan bahwa nyeri yang dialami Cubarsi tampaknya tidak serius, pelatih dan pemain tersebut tidak ingin mengambil risiko.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa indikasi awal kondisi Pau Cubarsi, bek Barcelona, tampak sangat positif.

Cubarsi dijadwalkan menuju kompleks olahraga Joan Gamper pada hari Senin ini, di mana ia akan menjalani pemeriksaan oleh tim medis Barcelona.

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Jika diperlukan, ia akan menjalani pemeriksaan medis untuk menentukan apakah ia mengalami cedera, dan dalam hal itu, untuk mengetahui seberapa serius cedera tersebut.

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Hal serupa juga berlaku bagi Frenkie de Jong, menurut penjelasan surat kabar Sport yang sama. Xavi Hernandez telah membebaskan pemain asal Belanda itu dari partisipasi, setelah diketahui bahwa ia tidak dalam kondisi yang memungkinkannya untuk menjalani pertandingan tim nasional negaranya melawan Jerman malam ini.

Pemain asal Belanda itu dijadwalkan tiba di fasilitas Barcelona pada hari Senin ini, untuk menjalani prosedur medis yang sama seperti yang akan dijalani Cubarsi.

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Mungkin ada beberapa keraguan tambahan seputar kondisi pemain asal Belanda itu, meski Xavi telah menyampaikan pesan menenangkan kepada para suporter Barcelona, dengan menegaskan, "Ini cedera ringan".

Masih terlalu dini untuk mengetahui apakah Cubarsi dan Frenkie de Jong akan tersedia bagi pelatih Hansi Flick dalam pertandingan melawan Villarreal.

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Hansi Flick dan para anggota staf kepelatihannya akan memantau kondisi kedua pemain itu secara cermat sepanjang hari.

Setelah memulihkan jasa Eric Garcia, serta mendekati pemulihan Jules Kounde dan Dani Olmo, di samping Rodri yang terus mengalami kemajuan dalam program rehabilitasinya dengan indikasi positif, Barcelona berharap de Jong dan Cubarsi tidak mengalami masalah fisik serius apa pun, sehingga keduanya tidak perlu absen dari pertandingan mana pun.