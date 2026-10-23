Apakah Ia Bisa Tampil di El Clasico? Perkembangan Baru dalam Pemulihan Bintang Barcelona

Jules Kounde, bek Barcelona, masih menjalani latihan terpisah dari skuat, dua hari jelang laga menghadapi Real Madrid, sehingga kesempatannya tampil di El Clasico terancam serius.

Harian Sport menyebutkan bahwa Jules Kounde akan terus berlatih secara individu untuk melanjutkan proses pemulihan dari cedera keseleo pada pergelangan kaki kirinya.

Tidak menutup kemungkinan Kounde akan turun ke lapangan hari ini, Jumat, untuk melakukan latihan lari secara terus-menerus, namun ia tidak dijadwalkan ambil bagian dalam latihan bersama tim.

Latihan esok hari akan menjadi penentu, meski indikasi saat ini tentu saja tidak positif soal peluang Kounde tampil di El Clasico.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Situasi ini memunculkan keraguan besar mengenai keberadaan Kounde dalam daftar skuat Barca untuk El Clasico. Di internal klub, mereka menilai bahwa keikutsertaan Kounde dalam laga tersebut merupakan hal yang sangat sulit, meskipun partisipasinya belum bisa dicoret sepenuhnya hingga saat ini.

Dua hari jelang laga, berlanjutnya latihan Kounde yang terpisah dari skuat membuat peluangnya masuk ke dalam daftar menurun secara signifikan.

Bek asal Prancis itu terus berupaya untuk pulih, namun kesiapannya akan bergantung pada perkembangan kondisinya, dan indikasi tersebut belum memungkinkan adanya optimisme pada saat ini. Ia belum dicoret dari perhitungan, tetapi tampaknya kemungkinan Flick mengandalkannya pada hari Minggu mendatang semakin sulit seiring berjalannya waktu.

Adapun partisipasinya sebagai pemain inti tampak lebih kecil kemungkinannya hingga saat ini. Xavi Espart sebelumnya tampil luar biasa menghadapi Paris Saint-Germain, mencetak satu gol dan menampilkan salah satu penampilan terbaik dalam kariernya yang masih muda. Performanya memberi Flick opsi yang dapat diandalkan untuk mengisi posisi bek kanan.

Pelatih asal Jerman itu juga menunjukkan bahwa ia tidak ingin mengambil risiko tanpa perlu terhadap para pemain yang mengalami masalah fisik. Musim masih panjang, dan memaksakan kembalinya seorang pemain terlalu cepat bisa menyebabkan ia absen untuk waktu yang jauh lebih lama.

Pada akhirnya, keputusan terakhir akan ditentukan oleh kondisi fisik Kounde dan tim medis, yang tidak akan mengambil keputusan apa pun yang dapat membahayakan proses pemulihannya.