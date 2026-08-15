David Storch, pemilik baru klub masa muda Vardy, Sheffield Wednesday, mengonfirmasi dalam acara "Weekend Sports Breakfast" di talkSPORT, bahwa mereka sedang mempertimbangkan perekrutan Vardy yang saat ini berstatus tanpa klub.

"Mungkin sekarang belum waktu yang tepat. Tapi ya, Jamie adalah sosok yang ingin kami miliki di klub kami," kata Storch. Vardy menghabiskan musim lalu bersama US Cremonese, tetapi meninggalkan klub Italia itu setelah terdegradasi ke Serie B, setahun setelah kedatangannya. Menurut kabar yang beredar, striker berusia 39 tahun itu kini mengincar kepulangan ke Inggris.

West Ham United, yang terdegradasi dari Championship, juga disebut-sebut termasuk di antara klub yang memburu Vardy. Namun, kepindahan ke kota asalnya, Sheffield, jelas akan menjadi opsi yang jauh lebih romantis.

Setelah berpisah dengan Sheffield Wednesday, kisah istimewa Jamie Vardy pun dimulai

Sejak kecil, Vardy adalah penggemar Wednesday dan pernah bermain di level akademi untuk klub tradisional tersebut. Namun, saat berusia 16 tahun ia tersingkir, dan setelah itu - kisah ini sudah sangat dikenal - untuk waktu yang lama ia berkutat di kasta bawah sepak bola Inggris. Baru pada pertengahan usia 20-an ia menembus sepak bola profesional dan kemudian menjadi legenda di Leicester City. Dalam perjalanan menuju gelar juara sensasional The Foxes pada 2016, Vardy menyumbang 24 gol Premier League dan menjadi pemain tim nasional Inggris (26 caps).

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Pada 2025, ia kemudian meninggalkan Leicester setelah 13 tahun untuk bergabung dengan Cremonese, di mana musim lalu ia mencatatkan tujuh gol dan tiga assist dalam 29 penampilan Serie A. Jika ia benar-benar kembali ke Sheffield Wednesday, musim depan ia akan menghadapi klub kesayangannya, Leicester, di kasta ketiga sepak bola Inggris. Baik The Foxes maupun Wednesday sama-sama terdegradasi dari Championship pada 2025/26.

Di Sheffield, degradasi itu berlangsung dengan cara yang benar-benar menyedihkan. Nol poin tercatat di akhir musim, karena klub mendapat pengurangan total 18 poin akibat pengajuan pailit pada musim gugur 2025 serta pelanggaran lain terkait kewajiban pembayaran. Karena kesulitan finansial yang serius, Wednesday selama berbulan-bulan tidak mampu membayar gaji tepat waktu.

Bisakah Sheffield Wednesday membiayai kepulangan Jamie Vardy?

Di bawah pemilik baru Storch, klub diharapkan bisa kembali ke situasi yang lebih tenang. Namun, perekrutan Vardy bisa kandas karena situasi keuangan. "Sayangnya, kami punya sejumlah pembatasan," tegas Storch. "Kami sedang mencoba mencari jalan agar tetap bisa memberikan sesuatu kepada Jamie yang masuk akal baginya."

Setidaknya, pengurangan poin tambahan pada musim League One yang baru dimulai berhasil dihindari. Pada laga pembuka, Sheffield Wednesday akan bertandang ke markas Leyton Orient pada Sabtu sore.