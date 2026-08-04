Kutukan klub Al Nassr terus membayangi mantan kiper klub Arsenal, mengancamnya untuk pensiun total dari sepak bola, meski usianya baru mencapai 37 tahun.

Hal ini berkaitan dengan pemain Kolombia David Ospina, kiper klub Meksiko Atlante, yang sebelumnya pernah membela klub Arsenal antara tahun 2014 dan 2018, dan Napoli hingga 2022, sebelum pindah ke Al Nassr yang ia bela hingga 2024.

Program Kolombia "Pereira En Vivo" menyebutkan bahwa Ospina tengah melalui masa sulit bersama klub barunya di Meksiko, Atlante, akibat cedera yang ia alami bersama klub Al Nassr tiga tahun lalu, tepatnya pada 2023.

Kiper asal Kolombia itu sempat absen dari Al Nassr dalam periode Januari hingga November 2023, setelah menjalani operasi akibat cedera parah yang ia alami di siku kanan.

Program Kolombia tersebut menjelaskan bahwa Miguel Herrera, pelatih tim Atlante, menegaskan bahwa Ospina akan menjalani evaluasi oleh para spesialis klub terkait cedera yang ia derita di siku kanan, mengingat dampaknya yang masih berlanjut, sebelum menentukan masa depannya.

Hal ini terjadi meski pemain berusia 37 tahun itu baru saja bergabung dengan klub Meksiko tersebut pada periode transfer musim panas kali ini, melalui transfer gratis, setelah berakhirnya kontraknya dengan klub Kolombia Atletico Nacional.

Menurut "Pereira En Vivo", Ospina menunda persiapannya untuk musim baru, dan bepergian untuk menjalani pemeriksaan medis baru, di mana hasilnya akan menentukan persoalan kepindahannya ke Atlante, atau kebutuhannya akan perawatan baru sebelum kembali ke lapangan.

Perlu diketahui bahwa kiper asal Kolombia itu hanya tampil bersama Al Nassr dalam 29 pertandingan selama dua musim penuh akibat cedera, di mana gawangnya kebobolan 21 gol, sementara ia menjaga gawangnya tetap bersih dalam 14 pertandingan.