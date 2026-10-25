Pemain Real Madrid asal Pantai Gading, Yan Diomande, bersiap untuk mencatatkan pencapaian individu istimewa dalam El Clasico pertamanya menghadapi Barcelona.

Real Madrid akan bertandang ke markas Barcelona malam ini, dalam laga pekan kesepuluh Liga Spanyol, pertandingan di mana tim Catalan berusaha menghancurkan moral rival abadinya dan melebarkan jarak di antara keduanya menjadi 9 poin.

Barcelona memuncaki klasemen La Liga dengan koleksi 27 poin, disusul Atletico Madrid (25) setelah kemenangan mereka kemarin atas Deportivo La Coruna 1-0, lalu Real Madrid di posisi ketiga dengan 21 poin.

Menurut surat kabar as, pemain internasional Pantai Gading itu tinggal selangkah lagi dari mencetak rekor di usia yang sangat muda ini, karena ia akan bermain di El Clasico malam ini saat berusia 19 tahun dan 346 hari.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Disebutkan pula bahwa jika ia mencetak gol, ia akan menjadi pemain termuda kedua di Real Madrid yang mencetak gol ke gawang Barcelona di Liga Spanyol, setelah Vinicius Junior yang sebelumnya pernah menjebol gawang Blaugrana pada usia 19 tahun dan 233 hari, pada Maret 2020.