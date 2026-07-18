Rumor terus beredar seputar masa depan pemain Spanyol Rodri, namun penampilan gemilangnya di Piala Dunia 2026 tidak mengubah sikap Real Madrid terhadap bintang Manchester City tersebut.

Rodri memang belum menunjukkan performa terbaiknya bersama Manchester City setelah pulih dari cedera berkepanjangan, namun ia kembali bersinar di Piala Dunia, di mana ia memimpin lini tengah timnas Spanyol dengan penampilan yang luar biasa.

Mantan pemain Villarreal dan Atlético Madrid ini menarik perhatian dalam laga melawan Prancis, setelah menguasai lini tengah dengan mengungguli trio Mano Kone, Aurélien Tchouaméni, dan Adrien Rabiot, baik dalam duel fisik maupun kualitas umpan.

Situs The Athletic mengungkap bahwa Real Madrid tidak berencana untuk merekrut Rodri selama bursa transfer musim panas ini, meskipun pemain berusia 30 tahun itu terbuka terhadap gagasan pindah ke klub raja, sementara pihak Real Madrid lebih fokus pada target lain di bursa transfer.

Pep Guardiola, mantan pelatih Manchester City, telah memprediksi sebelum turnamen bahwa Rodri akan kembali ke performa terbaiknya di Piala Dunia, dan hal itu mulai terwujud, karena ia memasuki final Piala Dunia melawan Argentina dalam kondisi prima.

The Athletic menambahkan bahwa Real Madrid tidak akan mengajukan tawaran untuk merekrut pemain tersebut, meskipun ada kebutuhan yang jelas di lini tengah sejak pensiunnya pemain Jerman Toni Kroos, karena trio Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, dan Eduardo Camavinga belum berhasil menggantikan perannya sebagai playmaker yang mampu mengendalikan ritme permainan dan membangun serangan dari lini belakang.

Laporan tersebut menilai bahwa Rodri termasuk salah satu pemain terbaik dunia di posisi tersebut ketika dalam kondisi prima, berkat kepemimpinannya di lapangan, kecerdasan taktisnya, dan kualitas operannya. Laporan tersebut juga menganggap bahwa mengabaikan kesempatan untuk merekrutnya, jika memang tersedia, bisa menjadi keputusan yang merugikan bagi klub Real Madrid.

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