Real Betis, pada hari Rabu ini, resmi mengumumkan kesepakatan dengan gelandang asal Spanyol, Dani Ceballos, melalui kontrak yang berlaku hingga musim panas 2029, sehingga ia kembali ke klub yang menyaksikan awal kariernya setelah sembilan tahun kepergiannya ke Real Madrid.

Kepulangan Ceballos datang pada momen yang menarik, sebab ia mungkin mencatatkan penampilan perdananya dengan seragam Betis menghadapi bekas timnya, Real Madrid, ketika klub asal Andalusia itu menjamu sang raksasa ibu kota pada Jumat mendatang dalam persaingan pekan keempat Liga Spanyol.

Betis menegaskan, melalui situs resminya, bahwa Ceballos menandatangani kontrak berdurasi tiga musim, setelah perjalanan gemilang bersama Real Madrid, di mana ia meraih 3 gelar Liga Champions Eropa dan dua gelar Liga Spanyol, di samping sejumlah trofi domestik dan kontinental. Ia juga sebelumnya pernah meraih Piala FA bersama Arsenal selama masa peminjamannya ke klub London tersebut.

Laga hari Jumat membawa nuansa istimewa bagi Ceballos, yang menjalani musim sulit bersama Real Madrid di bawah asuhan mantan pelatih Alvaro Arbeloa, setelah ia perlahan-lahan tersingkir dari perhitungan taktiknya.

Laporan surat kabar Spanyol "Marca" menyebutkan bahwa hubungan antara kedua belah pihak mencapai jalan buntu setelah pertemuan yang tegang di dalam kota olahraga, di mana Ceballos meminta untuk tidak berbicara lagi dengan sang pelatih hingga akhir musim, sebelum akhirnya ia dicoret dari daftar tim pada laga menghadapi Betis musim lalu, yang semakin memperkuat spekulasi berakhirnya masa depannya bersama klub kerajaan itu.

Laporan pers juga mengisyaratkan bahwa Arbeloa membenarkan pencoretan sang pemain dengan mengatakan bahwa ia hanya memanggil pemain-pemain yang dianggapnya cocok, sementara media Spanyol menegaskan bahwa perselisihan antara pelatih dan pemain menjadi salah satu penyebab utama di balik menjauhnya Ceballos dari keikutsertaan pada bulan-bulan terakhir musim, sebelum kepergiannya secara final dari Real Madrid musim panas ini.

Kini Ceballos telah menanti ujian pertamanya dengan seragam Betis, dan ia mungkin berada di depan peluang ideal untuk membalas di dalam lapangan, ketika menghadapi Real Madrid hanya beberapa hari setelah kepulangannya ke klub asalnya.

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