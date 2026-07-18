Apakah ia akan kembali ke Serie A?.. Masa depan Kessie bergantung pada 2 juta euro

Setelah Juventus mengejutkan Roma dengan secara tiba-tiba menyelesaikan kesepakatan transfer Zaki Çelik, tampaknya klub ibu kota Italia itu akan membalas dengan bersaing keras untuk mendatangkan pemain asal Pantai Gading, Franck Kessié.

Kessie menarik perhatian selama Piala Dunia 2026, yang kembali memicu spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya ia ke Serie A.

Namun, jurnalis Italia Alfredo Pedulla menegaskan bahwa Roma saat ini tidak berencana untuk bergerak merekrut gelandang asal Pantai Gading tersebut.

Piedola menjelaskan bahwa hingga saat ini belum ada tanda-tanda kemungkinan terwujudnya kesepakatan tersebut, karena belum ada kontak apa pun dengan agen sang pemain, dan ia menambahkan bahwa kontak semacam itu tidak akan terjadi sama sekali.

Roma saat ini memfokuskan upayanya di bursa transfer untuk memperkuat posisi lain, terutama lini serang, daripada merekrut gelandang.

Nama Kessie telah dikaitkan dengan Roma dalam beberapa bulan terakhir berkat Frederic Massara, mantan direktur olahraga klub tersebut, yang pernah bekerja sama dengan sang pemain di Milan dan dikenal sangat mengagumi kemampuannya, namun Bedola menegaskan bahwa Massara—yang ditunjuk akhir bulan lalu sebagai Direktur Eksekutif Urusan Sepak Bola di Juventus—saat ini fokus pada upaya mendatangkan pemain internasional Pantai Gading tersebut ke “La Vecchia Signora”.

Piedola mengomentari negosiasi antara Kessie dan Juventus dengan mengatakan: “Terlepas dari diplomasi dan upaya pengalihan perhatian yang biasa dilakukan, minat Juventus, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, tetap ada.”

Pemain tersebut, yang kini tersedia sebagai pemain bebas transfer, meminta gaji sebesar 6 juta euro per tahun, ditambah bonus, sementara tawaran Juventus lebih rendah sekitar 2 juta euro, namun kompromi masih bisa dicapai.

Saat ini, agen pemain asal Pantai Gading tersebut hanya bernegosiasi dengan Juventus, dan tingkat keyakinan akan terwujudnya kesepakatan ini cukup tinggi.”

Klub Al-Ahli Saudi sebelumnya telah mengumumkan pada awal bulan ini kepergian gelandang asal Pantai Gading, Frank Kessié, secara resmi, setelah tiga tahun membela juara Asia tersebut.

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