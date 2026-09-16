Sebuah laporan media mengungkap rahasia di balik penggantian Joan Garcia, kiper Barcelona, setelah babak pertama pertandingan antara Barca dan Racing Santander, Rabu malam ini, di Liga Spanyol.

Barcelona menghancurkan tamunya, Racing Santander, dengan kemenangan telak berskor 7-2, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion "Spotify Camp Nou".

Surat kabar "AS" menyebutkan bahwa sebuah insiden aneh memaksa Joan Garcia keluar dari pertandingan. Pada detik-detik terakhir babak pertama, ketika berusaha mengambil bola yang keluar lapangan, kiper asal Catalunya itu terpeleset di rumput sintetis yang basah, sehingga menyebabkan gerakan yang tidak wajar dan terkilir ringan pada pergelangan kakinya.

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Untuk menghindari masalah lebih lanjut, pelatih Hans Flick memutuskan untuk menjaganya tetap di bangku cadangan dan memainkan kiper asal Polandia, Wojciech Szczesny.

Kiper pengganti itu terpaksa bekerja keras di antara kedua babak untuk melakukan pemanasan di tengah hujan lebat yang mengguyur Barcelona.

Pada awalnya, semua indikasi menunjukkan bahwa hal ini bersifat ringan dan tidak akan menghalangi Joan Garcia untuk tampil pada Sabtu mendatang dalam pertandingan melawan Sevilla di Stadion Sanchez Pizjuan.

Namun, konfirmasi resmi akan dirilis dalam beberapa jam ke depan, di mana Garcia akan menjalani pemeriksaan baru.