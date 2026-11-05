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Harry Kane dikabarkan telah menandatangani kontrak bernilai tertinggi dalam sejarah Bayern München dan kini menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Eropa. Namun, berapa sebenarnya gaji yang akan ia terima? Bagaimana perkiraan gaji fantastis para pesepakbola profesional itu dibuat?

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Harry Kane dikabarkan menjadi pemain dengan gaji pokok tertinggi di Eropa setelah memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munich hingga 2029. Pemain termahal yang pernah dibeli Bayern Munich itu, dengan biaya transfer 95 juta euro dari Tottenham Hotspur pada 2023, juga disebut telah menandatangani kontrak terbesar dalam sejarah klub.

Hal itu dilaporkan oleh David Ornstein dari The Athletic, reporter yang dikenal memiliki jaringan sumber luas dan tidak dikenal sebagai jurnalis sensasional. Media lain yang juga sangat kredibel, kicker, melaporkan bahwa Kane akan menerima "gaji tahunan yang luar biasa tinggi" di klub pemegang gelar juara Jerman terbanyak itu.

CEO Bayern Munich Jan-Christian Dreesen mengatakan dalam konferensi pers saat Kane menandatangani kontraknya bahwa Bayern harus "berupaya lebih keras" secara finansial demi perpanjangan itu, tetapi tidak perlu "memaksakan diri sampai batas maksimal". "Bagi kami, ini tentu kontrak besar untuk pemain besar. Itu pantas," kata Dreesen. Menurutnya, Kane telah "menunjukkan dalam tiga tahun terakhir bahwa ia sepadan dengan setiap sen yang dikeluarkan, dan kami memandangnya demikian juga untuk ke depan."

Siapa yang selama ini dianggap sebagai pemain bergaji tertinggi di Eropa?

Namun, berapa sebenarnya gaji tahunan Kane? Berapa banyak uang yang akan dibayarkan Bayern Munich kepada peraih Ballon d'Or berusia 33 tahun itu? Apakah sekitar "30 juta euro", seperti dugaan kicker? Atau bahkan sedikit lebih besar? Seperti hampir semua klub sepakbola, Bayern Munich tidak memublikasikan pembayaran gaji pemain. Namun, perkiraannya bisa ditelusuri.

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Selama ini, mantan pemain Dortmund Erling Haaland dianggap sebagai pemain bergaji tertinggi di Eropa. Menurut Capology, penyerang Manchester City itu menerima gaji pokok mingguan sebesar 525.000 pound atau 621.000 euro sejak memperpanjang kontraknya pada 2025 untuk sembilan tahun lagi (!) hingga 2034. Jika dihitung untuk setahun, jumlahnya mencapai 27,3 juta pound atau 32,2 juta euro.

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Berapa gaji Erling Haaland di Manchester City?

Capology adalah basis data daring yang mencantumkan gaji pesepakbola di seluruh dunia. Menurut penjelasannya, data tersebut bersumber dari laporan media, informasi orang dalam, serta pernyataan resmi. Portal itu merupakan situs perbandingan gaji pesepakbola dengan cakupan terluas di dunia, tetapi angkanya tentu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Capology juga menyatakan bahwa sampel dari para pelanggannya dalam memperkirakan gaji secara umum berada dalam kisaran selisih 15 persen dari angka sebenarnya.

Media-media Inggris yang relevan juga menyajikan angka serupa. Sun, yang kerap memiliki informasi bagus tetapi juga cenderung sensasional, melaporkan gaji pokok mingguan Haaland tanpa bonus sebesar 525.000 pound. Sementara itu, dua surat kabar kredibel yang biasanya juga memiliki informasi bagus, The Guardian dan The Times, lebih berhati-hati dengan melaporkan gaji pokok kotor sekitar 500.000 pound per pekan. Jika menggunakan perkiraan yang lebih hati-hati itu, gaji pokok tahunan Haaland mencapai 26 juta pound atau 31,17 juta euro!

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Ada petunjuk lain yang mengarah pada jumlah tersebut. Menurut Sunday Times Tax List, yang setiap tahun mencantumkan pajak yang dibayarkan para tokoh terkenal, Haaland termasuk pembayar pajak terbesar di Inggris pada tahun lalu, dengan total pembayaran pajak 17 juta pound (20,38 juta euro). Angka itu mencakup pajak penghasilan serta pajak atas dividen, keuntungan modal, dan pajak badan usaha.

Daftar pajak Sunday Times itu juga berisi perkiraan. Namun, daftar yang selama bertahun-tahun disusun oleh jurnalis Inggris Robert Watts tersebut dianggap memiliki reputasi setara dengan, misalnya, daftar orang terkaya di dunia versi Forbes, dan rutin dikutip oleh hampir semua media berita di Inggris. Watts juga menggunakan angka gaji pokok tahunan Haaland sebesar 26 juta pound (atau 31,17 juta euro).

Getty Images

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Harry Kane bahkan bukan pemain dengan penghasilan tertinggi di Bayern Munich selama ini

Jadi, apakah Kane kini menerima gaji pokok yang dijamin lebih dari 31 juta euro di Bayern Munich?

Rasanya sulit dibayangkan, semata-mata karena jumlah itu tampak begitu luar biasa besar. Padahal, jumlah tersebut pun terlihat kecil dibandingkan dengan bayaran yang kabarnya diterima pemain berpenghasilan tertinggi di dunia: Cristiano Ronaldo disebut menerima gaji pokok 208 juta euro di Al-Nassr. Namun, uang dari kekayaan minyak Arab Saudi memang berada di luar kebiasaan.

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Kembali ke Kane: pakar transfer Sky, Florian Plettenberg, lebih berhati-hati dengan menulis bahwa Kane kelak akan menerima "setidaknya 25 juta euro".

Jumlah itu tidak jauh lebih besar daripada penghasilan Kane saat ini, yang selama ini selalu disebut memiliki gaji pokok 25 juta euro.

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Namun, ada hal yang memang mengisyaratkan kenaikan gaji, bahkan kenaikan yang besar: Kane ternyata bukan pemain dengan total penghasilan tertinggi di Bayern Munich! Posisi itu kabarnya ditempati Jamal Musiala, setidaknya jika bonus diperhitungkan, setelah ia memperpanjang kontraknya pada Februari 2025. Sejak saat itu, gaji pokok tahunan Musiala mencapai 22,5 juta euro, lebih rendah daripada gaji pokok Kane selama ini. Namun, dengan bonus, total penghasilan Musiala belakangan disebut mencapai 35,2 juta euro.

Menurut Capology, hanya Kylian Mbappe (Real Madrid), Haaland, dan Vinicius Junior (Real Madrid) yang kabarnya berpenghasilan lebih besar daripada Musiala di Eropa! Di tingkat dunia, Musiala selama ini menempati peringkat ketujuh. Bagaimana dengan Kane? Menurut Capology, ia memperoleh 31,2 juta euro, yang menempatkannya sebagai pemain termahal ke-12 di dunia.

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Satu hal jelas: Jika ada pemain yang pantas menjadi penerima gaji tertinggi di Bayern Munich, pemain itu adalah peraih Ballon d'Or Harry Kane.

Jika Harry Kane menerima gaji sebesar itu, berapa yang bisa diminta Michael Olise dari Bayern?

Namun, hal lain juga jelas: Bayern Munich tampaknya masih terjebak dalam spiral kenaikan gaji yang sangat besar. Padahal, klub pemegang gelar juara Jerman terbanyak itu sudah bertahun-tahun ingin segera menekan biaya gajinya. Direktur olahraga Max Eberl pernah dikritik dewan pengawas terkait hal tersebut, dan perpanjangan kontraknya juga lama berada dalam ketidakpastian karena kelemahannya dalam bernegosiasi yang disebut-sebut terjadi, entah benar atau hanya dianggap demikian.

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Seperti disebutkan tadi, tentu ada alasan untuk menyesuaikan gaji pemain kelas dunia seperti Kane. Dalam konferensi pers, Dreesen juga mengatakan bahwa Bayern mendapat "peningkatan perhatian yang luar biasa besar" seiring keberhasilan Kane meraih Ballon d'Or. Hal itu juga membantu dalam negosiasi dengan sponsor dan calon mitra.

Namun, Kane berusia 33 tahun dan Bayern telah menyetujui keinginannya untuk memperpanjang kontrak lebih dari satu tahun; biasanya, pemain berusia di atas 30 tahun hanya mendapat perpanjangan satu tahun. Selain itu, pemain yang lebih tua, seperti halnya pemain yang sangat muda, biasanya mendapat kontrak yang lebih bergantung pada performa, dengan pembayaran bonus lebih tinggi yang masih realistis.

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Jika Kane memang akan menerima lebih dari 31 juta euro, berapa yang bisa diminta Michael Olise dalam pembicaraan perpanjangan kontrak yang akan segera berlangsung? Apalagi, Olise, yang dinilai setara dengan Kane dari segi kualitas di lapangan dan juga dipantau secara intensif oleh semua klub besar, saat ini kabarnya menerima gaji pokok yang relatif sederhana, yakni 13,5 juta euro menurut Capology. Jadi, kontrak baru yang memecahkan rekor bisa segera menyusul.

10 pemain dengan gaji tertinggi di Eropa menurut Capology

Peringkat Nama Klub Gaji pokok per tahun 1. Erling Haaland Manchester City 32,27 juta € 2. Kylian Mbappé Real Madrid 31,25 juta € 2. Vinícius Júnior Real Madrid 31,25 juta € 4. Rodri FC Barcelona 27,08 juta € 5. Harry Kane Bayern Munich 25,00 juta € (sebelum perpanjangan kontrak) 6. Lamine Yamal FC Barcelona 22,92 juta € 7. Jamal Musiala Bayern Munich 22,83 juta € 8. Virgil van Dijk FC Liverpool 21,51 juta € 8. Enzo Fernández Manchester City 21,51 juta € 10. Jude Bellingham Real Madrid 20,83 juta €

Sumber: Capology