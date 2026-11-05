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Harry Kane dikabarkan telah menandatangani kontrak dengan nilai tertinggi dalam sejarah Bayern Munich dan kini menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Eropa. Namun, berapa sebenarnya gaji yang akan ia terima ke depan? Bagaimana perkiraan gaji pesepakbola profesional yang tak masuk akal itu diperoleh.

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Harry Kane dikabarkan menjadi pemain dengan gaji pokok tertinggi di Eropa setelah memperpanjang kontraknya bersama Bayern Munich hingga 2029. Pemain termahal yang pernah dibeli Bayern Munich itu, dengan biaya transfer 95 juta euro kepada Tottenham Hotspur pada 2023, juga disebut telah menandatangani kesepakatan terbesar dalam sejarah Bayern Munich.

Hal itu dilaporkan oleh David Ornstein dari The Athletic, reporter yang dikenal memiliki jaringan sumber luas dan tidak dikenal sebagai jurnalis sensasional. kicker, yang juga dikenal sangat kredibel, melaporkan bahwa Kane akan menerima "gaji tahunan yang luar biasa tinggi" di klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut.

CEO Bayern Munich Jan-Christian Dreesen mengatakan dalam konferensi pers terkait penandatanganan kontrak Kane bahwa Bayern harus "berupaya lebih keras" secara finansial untuk perpanjangan itu, tetapi tidak sampai harus "memaksakan diri hingga batas maksimal". "Bagi kami, ini tentu kontrak besar untuk pemain besar. Itu pantas," kata Dreesen. Kane telah "menunjukkan dalam tiga tahun terakhir bahwa ia sepadan dengan setiap sen yang dikeluarkan, dan kami memandangnya demikian pula ke depannya."

Siapa yang selama ini dianggap sebagai pemain bergaji tertinggi di Eropa?

Namun, berapa sebenarnya gaji tahunan Kane? Berapa banyak uang yang akan dibayarkan Bayern Munich kepada peraih Ballon d’Or berusia 33 tahun itu? Apakah sekitar "30 juta euro", seperti perkiraan kicker? Atau bahkan lebih? Seperti hampir semua klub sepakbola, Bayern Munich tidak mengumumkan gaji yang dibayarkan kepada pemain. Namun, perkiraannya bisa dibuat.

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Sejauh ini, mantan pemain Dortmund Erling Haaland dianggap sebagai pemain bergaji tertinggi di Eropa. Menurut Capology, penyerang Manchester City itu menerima gaji pokok mingguan sebesar 525.000 pound atau 621.000 euro sejak memperpanjang kontraknya selama sembilan tahun lagi (!) hingga 2034 pada 2025. Jika dihitung untuk setahun, jumlahnya mencapai 27,3 juta pound atau 32,2 juta euro.

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Berapa gaji Erling Haaland di Manchester City?

Capology adalah basis data daring yang, menurut keterangannya sendiri, mencantumkan gaji pesepakbola di seluruh dunia berdasarkan laporan media, informasi dari orang dalam, dan juga pengumuman resmi. Ini merupakan situs pembanding gaji pesepakbola dengan cakupan terluas di dunia, tetapi angka-angkanya tentu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Capology juga menyatakan bahwa sampel yang diperoleh dari kliennya menunjukkan estimasi gaji secara umum berada dalam selisih 15 persen dari nilai sebenarnya.

Menarik pula melihat media-media Inggris terkait, yang menghasilkan angka serupa. Sun, yang kerap memiliki informasi bagus tetapi juga cenderung sensasional, melaporkan gaji pokok mingguan Haaland tanpa bonus sebesar 525.000 pound. Sementara itu, surat kabar The Guardian dan The Times, yang kredibel dan biasanya juga memiliki informasi bagus, lebih berhati-hati dengan melaporkan gaji pokok kotor mingguan sekitar 500.000 pound. Jika menggunakan perkiraan yang lebih hati-hati itu, gaji pokok tahunan Haaland mencapai 26 juta pound atau 31,17 juta euro!

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Ada petunjuk lain mengenai angka tersebut: Menurut Sunday Times Tax List, yang setiap tahun mencantumkan pembayaran pajak para pesohor, Haaland termasuk salah satu pembayar pajak terbesar di Inggris tahun lalu, dengan total pajak 17 juta pound (20,38 juta euro). Selain pajak penghasilan, daftar ini juga memperhitungkan pajak atas dividen dan keuntungan modal, serta pajak badan.

Daftar pajak Sunday Times juga berisi perkiraan. Namun, daftar yang selama bertahun-tahun disusun oleh jurnalis Inggris Robert Watts itu dianggap memiliki reputasi setara, misalnya, dengan daftar orang terkaya dunia versi Forbes dan secara rutin dikutip oleh hampir semua media berita di Inggris. Watts juga menggunakan gaji pokok tahunan Haaland sebesar 26 juta pound (atau 31,17 juta euro) sebagai dasar perhitungannya.

Getty Images

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Harry Kane bahkan bukan penerima bayaran tertinggi di Bayern Munich selama ini

Jadi, apakah Kane kini menerima gaji yang dijamin lebih dari 31 juta euro di Bayern Munich?

Agak sulit membayangkannya, terutama karena jumlah itu tampak begitu besar. Meski demikian, angka tersebut terasa kecil jika dibandingkan dengan jumlah yang kabarnya diterima pemain berpenghasilan tertinggi di dunia: Cristiano Ronaldo disebut menerima gaji pokok 208 juta euro di Al-Nassr. Namun, uang dari minyak Arab Saudi memang berada di luar kelaziman.

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Kembali ke Kane: Pakar transfer Sky, Florian Plettenberg, menulis dengan lebih hati-hati bahwa Kane kelak akan menerima "setidaknya 25 juta euro".

Jumlah itu tidak jauh lebih besar daripada gaji Kane saat ini, yang selama ini selalu disebut memiliki gaji pokok 25 juta euro.

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Namun, ada hal yang menunjukkan bahwa Kane memang mendapat kenaikan gaji, bahkan kenaikan yang besar: ia bukan penerima bayaran tertinggi secara keseluruhan di Bayern Munich! Pemain itu disebut-sebut adalah Jamal Musiala, setidaknya jika bonus dihitung, setelah ia memperpanjang kontrak pada Februari 2025. Sejak itu, Musiala menerima gaji pokok tahunan 22,5 juta euro (lebih rendah daripada gaji pokok Kane sebelumnya). Namun, dengan bonus, bayaran Musiala belakangan disebut mencapai 35,2 juta euro.

Menurut Capology, hanya Kylian Mbappe (Real Madrid), Haaland, dan Vinicius Junior (Real Madrid) yang menerima bayaran lebih tinggi daripada Musiala di Eropa! Di tingkat dunia, Musiala sejauh ini menempati peringkat ketujuh. Bagaimana dengan Kane? Menurut Capology, ia menerima 31,2 juta euro dan dengan demikian menjadi pemain dengan bayaran tertinggi ke-12 di dunia.

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Yang jelas, jika ada pemain yang layak menjadi penerima bayaran tertinggi di Bayern Munich, pemain itu adalah pemenang Ballon d’Or Harry Kane.

Jika Harry Kane menerima gaji sebesar itu, berapa yang bisa diminta Michael Olise dari Bayern?

Namun, satu hal juga jelas: Bayern Munich tampaknya masih berada dalam spiral kenaikan gaji yang sangat besar. Padahal, klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu sudah bertahun-tahun ingin segera menurunkan biaya gajinya. Direktur olahraga Max Eberl pernah mendapat kritik dari dewan pengawas terkait hal ini, dan perpanjangan kontraknya juga lama berada dalam ketidakpastian karena dugaan (atau anggapan) kelemahannya dalam bernegosiasi.

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Seperti disebutkan, tentu ada alasan untuk menyesuaikan gaji pemain kelas dunia seperti Kane. Dalam konferensi pers, Dreesen juga mengatakan bahwa kemenangan Kane di Ballon d’Or telah meningkatkan perhatian terhadap Bayern "dalam skala yang luar biasa". Hal ini juga membantu dalam negosiasi dengan sponsor dan calon mitra.

Namun, Kane sudah berusia 33 tahun dan Bayern telah mengabulkan keinginannya untuk memperpanjang kontrak lebih dari satu tahun; biasanya, pemain berusia di atas 30 tahun hanya mendapat perpanjangan satu tahun. Umumnya, pemain yang lebih tua, seperti halnya pemain yang masih sangat muda, mendapat kontrak yang lebih terkait dengan performa, dengan pembayaran bonus lebih tinggi yang tetap realistis.

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Jika Kane kini benar-benar menerima lebih dari 31 juta euro, berapa yang bisa diminta Michael Olise dalam pembicaraan perpanjangan kontrak yang akan segera berlangsung? Apalagi Olise, yang dinilai berada pada level serupa dengan Kane dari segi kemampuan di lapangan dan juga dipantau secara intensif oleh semua klub papan atas, saat ini disebut hanya menerima gaji pokok yang relatif sederhana sebesar 13,5 juta euro menurut Capology. Jadi, kontrak baru yang memecahkan rekor bisa segera menyusul.

10 pemain dengan gaji tertinggi di Eropa menurut Capology

Peringkat Nama Klub Gaji pokok per tahun 1. Erling Haaland Manchester City €32,27 juta 2. Kylian Mbappé Real Madrid €31,25 juta 2. Vinícius Júnior Real Madrid €31,25 juta 4. Rodri FC Barcelona €27,08 juta 5. Harry Kane Bayern Munich €25,00 juta (sebelum perpanjangan kontrak) 6. Lamine Yamal FC Barcelona €22,92 juta 7. Jamal Musiala Bayern Munich €22,83 juta 8. Virgil van Dijk FC Liverpool €21,51 juta 8. Enzo Fernández Manchester City €21,51 juta 10. Jude Bellingham Real Madrid €20,83 juta

Sumber: Capology