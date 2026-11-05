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Harry Kane disebut telah menandatangani kontrak bernilai tertinggi dalam sejarah Bayern München dan kini menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Eropa. Namun, berapa sebenarnya gajinya kelak? Begini asal-usul perkiraan gaji fantastis pesepakbola profesional.

Harry Kane disebut menjadi pemain dengan gaji pokok tertinggi di Eropa setelah memperpanjang kontraknya bersama Bayern München hingga 2029. Pemain dengan biaya transfer termahal dalam sejarah Bayern München itu, yang didatangkan dari Tottenham Hotspur dengan biaya €95 juta pada 2023, juga disebut telah menandatangani kesepakatan terbesar dalam sejarah klub.

Hal itu dilaporkan oleh David Ornstein, reporter The Athletic yang dikenal memiliki jaringan sumber luas dan tidak dikenal sebagai jurnalis sensasional. Media yang juga sangat tepercaya, kicker, melaporkan bahwa Kane akan menerima "gaji tahunan yang luar biasa tinggi" di klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu.

CEO Bayern München Jan-Christian Dreesen mengatakan dalam konferensi pers seusai Kane menandatangani kontrak bahwa Bayern harus "berupaya lebih keras" secara finansial untuk memperpanjang kontrak tersebut, tetapi tidak sampai harus "berupaya semaksimal mungkin". "Tentu saja ini kontrak besar bagi kami untuk pemain besar. Ini pantas," kata Dreesen. Kane telah "menunjukkan dalam tiga tahun terakhir bahwa ia sepadan dengan setiap sen yang dikeluarkan, dan kami memandangnya demikian pula ke depan."

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Siapa yang selama ini dianggap sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di Eropa?

Namun, berapa sebenarnya gaji tahunan Kane? Berapa banyak uang yang kabarnya akan ditransfer Bayern München kepada pemenang Ballon d’Or berusia 33 tahun itu? Apakah sekitar "€30 juta", seperti dugaan kicker? Atau bahkan sedikit lebih tinggi? Seperti hampir semua klub sepakbola, Bayern München tidak mengumumkan gaji yang dibayarkan kepada pemain. Namun, angkanya bisa diperkirakan.

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Selama ini, mantan pemain Dortmund Erling Haaland dianggap sebagai pemain dengan bayaran tertinggi di Eropa. Menurut Capology, penyerang Manchester City itu disebut menerima gaji pokok £525.000 atau €621.000 per pekan sejak memperpanjang kontraknya selama sembilan tahun lagi (!) hingga 2034 pada 2025. Jika dihitung setahun penuh, jumlahnya menjadi £27,3 juta atau €32,2 juta.

Berapa gaji Erling Haaland di Manchester City?

Capology adalah basis data daring yang, menurut keterangannya sendiri, mencatat gaji pesepakbola di seluruh dunia berdasarkan laporan media, informasi dari sumber internal, dan pengumuman resmi. Situs itu merupakan portal perbandingan gaji pesepakbola dengan cakupan terluas di dunia, tetapi angka-angkanya tentu belum tentu sesuai dengan kenyataan. Capology juga menyatakan bahwa sampel yang diperoleh dari kliennya untuk memperkirakan gaji umumnya memiliki selisih tidak lebih dari 15 persen dari angka sebenarnya.

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Menarik pula melihat laporan media Inggris terkait, yang menghasilkan angka serupa. Sun, yang kerap memiliki informasi bagus tetapi juga cenderung sensasional, melaporkan gaji pokok Haaland tanpa bonus sebesar £525.000 per pekan. Sementara itu, surat kabar The Guardian dan The Times, yang tepercaya dan biasanya juga memiliki informasi bagus, lebih berhati-hati dengan melaporkan gaji pokok bruto sekitar £500.000 per pekan. Jika menggunakan perkiraan yang lebih berhati-hati itu, gaji pokok tahunan Haaland mencapai £26 juta atau €31,17 juta!

Ada petunjuk lain yang mendukung angka tersebut: menurut Sunday Times Tax List, yang setiap tahun memuat pembayaran pajak para pesohor, Haaland termasuk salah satu pembayar pajak terbesar di Inggris tahun lalu, dengan total pajak £17 juta (€20,38 juta). Selain pajak penghasilan, daftar ini juga memperhitungkan pajak atas dividen, keuntungan modal, serta pajak badan.

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Angka-angka dalam Tax List terbitan Sunday Times juga merupakan perkiraan. Namun, daftar yang selama bertahun-tahun disusun oleh jurnalis Inggris Robert Watts itu dianggap sama terkemukanya dengan, misalnya, daftar orang terkaya di dunia versi Forbes dan secara rutin dikutip oleh hampir semua media berita di Inggris. Watts juga menggunakan angka gaji pokok tahunan £26 juta, atau €31,17 juta, untuk Haaland.

Getty Images

Harry Kane sebelumnya bahkan bukan pemain dengan bayaran tertinggi di Bayern

Jadi, apakah Kane kini menerima gaji yang dijamin lebih dari €31 juta di Bayern München?

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Agak sulit membayangkannya, terutama karena jumlah itu terasa begitu tinggi. Meski begitu, angka tersebut tampak kecil dibandingkan bayaran yang kabarnya diterima pemain dengan penghasilan tertinggi di dunia: Cristiano Ronaldo disebut mendapat gaji pokok €208 juta di Al-Nassr. Namun, dana minyak Arab Saudi memang berada di luar kewajaran.

Kembali ke Kane: pakar transfer Sky, Florian Plettenberg, lebih berhati-hati dengan menyebut gajinya kelak "setidaknya €25 juta".

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Jumlah itu tidak jauh lebih besar daripada gaji Kane saat ini, yang selama ini selalu disebut memiliki gaji pokok €25 juta.

Namun, ada alasan yang mendukung kemungkinan kenaikan gaji, bahkan kenaikan besar: jika seluruh bayaran diperhitungkan, Kane sebelumnya bahkan bukan pemain dengan penghasilan tertinggi di Bayern! Posisi itu kabarnya ditempati Jamal Musiala, setidaknya setelah bonus dihitung, seusai ia memperpanjang kontrak pada Februari 2025. Sejak saat itu, Musiala menerima gaji pokok tahunan €22,5 juta, lebih rendah daripada Kane sebelumnya. Namun, termasuk bonus, bayaran Musiala belakangan disebut mencapai €35,2 juta.

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Menurut Capology, hanya Kylian Mbappe (Real Madrid), Haaland, dan Vinicius Junior (Real Madrid) yang disebut berpenghasilan lebih tinggi daripada Musiala di Eropa! Di tingkat dunia, Musiala sejauh ini menempati peringkat ketujuh. Bagaimana dengan Kane? Menurut Capology, ia disebut menerima €31,2 juta, yang menempatkannya sebagai pemain dengan bayaran tertinggi ke-12 di dunia.

Yang jelas, jika ada pemain yang pantas menjadi penerima bayaran tertinggi di Bayern München, pemain itu adalah pemenang Ballon d’Or Harry Kane.

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Jika Harry Kane menerima bayaran sebesar itu, berapa yang bisa diminta Michael Olise dari Bayern?

Namun, satu hal lain juga jelas: Bayern München tampaknya masih terjebak dalam kenaikan biaya gaji yang sangat besar. Padahal, klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu sudah bertahun-tahun ingin segera menurunkan pengeluaran gajinya. Direktur olahraga Max Eberl pernah dikritik dewan pengawas terkait hal ini, dan perpanjangan kontraknya sempat lama berada dalam ketidakpastian, antara lain karena kelemahannya dalam bernegosiasi yang dituduhkan kepadanya, atau yang dianggap dimilikinya.

Seperti disebutkan, tentu ada alasan untuk menyesuaikan gaji pemain kelas dunia seperti Kane. Dalam konferensi pers, Dreesen juga mengatakan bahwa kemenangan Kane dalam Ballon d'Or telah mendatangkan "peningkatan perhatian yang luar biasa besar" bagi Bayern. Hal itu juga membantu dalam negosiasi dengan sponsor dan calon mitra.

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Namun, Kane berusia 33 tahun dan Bayern sudah memenuhi keinginannya untuk memperpanjang kontrak lebih dari satu tahun; biasanya pemain berusia di atas 30 tahun hanya mendapat perpanjangan satu tahun setiap kali. Umumnya, pemain yang lebih tua, seperti halnya pemain yang sangat muda, juga cenderung mendapat kontrak yang lebih terkait dengan performa, disertai pembayaran bonus lebih tinggi yang bukan mustahil untuk diraih.

Jika Kane kini benar-benar akan menerima lebih dari €31 juta, berapa yang bisa diminta Michael Olise dalam pembicaraan perpanjangan kontrak yang akan segera berlangsung? Apalagi, Olise, yang dinilai memiliki kualitas permainan setara dengan Kane dan juga dipantau secara intensif oleh semua klub papan atas, saat ini disebut menerima gaji pokok yang relatif rendah, €13,5 juta menurut Capology. Jadi, kontrak baru yang memecahkan rekor bisa segera menyusul.

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10 pemain dengan bayaran tertinggi di Eropa menurut Capology

Peringkat Nama Klub Gaji pokok per tahun 1. Erling Haaland Manchester City €32,27 juta 2. Kylian Mbappé Real Madrid €31,25 juta 2. Vinícius Júnior Real Madrid €31,25 juta 4. Rodri FC Barcelona €27,08 juta 5. Harry Kane FC Bayern €25,00 juta (sebelum perpanjangan kontrak) 6. Lamine Yamal FC Barcelona €22,92 juta 7. Jamal Musiala FC Bayern €22,83 juta 8. Virgil van Dijk FC Liverpool €21,51 juta 8. Enzo Fernández Manchester City €21,51 juta 10. Jude Bellingham Real Madrid €20,83 juta

Sumber: Capology