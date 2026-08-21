Seperti dilaporkan Abendzeitung asal Munchen, Bayern Munich mendorong perpanjangan kontrak dua tahun hingga 2029, sementara Kane sendiri meminta tiga tahun. Klub asal Munchen itu tampaknya juga tidak mengupayakan kompromi berupa dua tahun plus opsi untuk tahun ketiga. Kane merayakan ulang tahunnya yang ke-33 pada akhir Juli. Jika kontraknya berakhir pada 2030, maka usianya akan 36 tahun.

Terlepas dari batu sandungan terakhir ini, semuanya masih mengarah pada tercapainya kesepakatan antara kedua pihak. Gaji kotor tahunannya yang diperkirakan mencapai sekitar 25 juta euro, menurut sejumlah laporan yang sejalan, juga akan kurang lebih tetap sama.

Kane sendiri pada Senin, hari latihan tim pertamanya setelah kembali dari liburan Piala Dunia yang diperpanjang, mengumumkan negosiasi akan berlangsung pada "pekan ini atau pekan depan".

"Kami sangat senang dia bersama kami," kata direktur olahraga Max Eberl pada Rabu, saat penyerang Inggris itu dianugerahi Sepatu Emas sebagai pencetak gol terbanyak terbaik di Eropa. "Sekarang tinggal menjelaskan detail-detailnya, yang memang juga merupakan bagian dari sepak bola. Tetapi saya rasa syarat-syaratnya tidak terlalu buruk." Kane didampingi oleh ayahnya, Pat, dan saudaranya, Charlie.

Harry Kane merasa sangat nyaman di Bayern Munich

"Saya cukup optimistis Harry akan memperpanjang kontraknya dengan kami, yang tentu akan menjadi berkah bagi kami," kata patron klub Uli Hoeness kepada RTL/Sky. "Pembicaraan seperti ini biasanya selalu memakan waktu beberapa pekan, beberapa bulan, tetapi dilakukan pada level personal yang sangat baik."

Kane merasa sangat nyaman di Bayern Munich dan tidak mengincar kepindahan. Keluarganya menikmati kehidupan di Munchen. Dan dia sendiri punya kesempatan di Bayern Munich untuk akhirnya memenangi gelar besar lewat Liga Champions pada fase akhir kariernya. Setelah memenangi Sepatu Emas, Kane juga dianggap sebagai salah satu favorit untuk memenangi Ballon d'Or. Pemenangnya akan diumumkan pada 26 Oktober di kota kelahirannya, London.

Kane bergabung dari Tottenham Hotspur ke Bayern Munich pada 2023 dengan biaya 95 juta euro. Sejak saat itu, dia memenangi Liga Jerman dua kali dan DFB-Pokal sekali. Dalam 147 pertandingan kompetitif, dia mencetak 146 gol dan menyumbang 33 assist.