Apakah harga tiket Piala Dunia 2026 semakin murah? Tren dan pembaruan terbaru mengenai harga tiket turnamen

Permintaan tiket Piala Dunia telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak pertama kali dijual pada September lalu — dan lonjakan permintaan untuk mendapatkan tempat duduk telah membuat harga melonjak tajam.

Harga tiket untuk beberapa pertandingan grup unggulan, seperti yang melibatkan negara tuan rumah, serta pertandingan babak gugur yang sangat dinanti, seperti Final (tentu saja), tetap tinggi. Terutama dengan penerapan sistem harga dinamis, tiket tidaklah murah.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang informasi tiket Piala Dunia 2026, termasuk apakah harganya benar-benar semakin murah atau tidak.

Apakah harga tiket Piala Dunia semakin murah?

Dengan kickoff yang tinggal beberapa hari lagi pada 11 Juni, pasar tiket Piala Dunia secara resmi telah terpecah menjadi dua realitas yang sangat berbeda.

Meskipun penjualan panik telah menyebabkan harga tiket pertandingan fase grup standar anjlok, pertandingan sistem gugur yang berisiko tinggi dan pertandingan yang menampilkan raksasa-raksasa dunia tetap bertahan di level yang sangat tinggi. Meskipun harga tiket pertandingan-pertandingan besar seperti Final Piala Dunia tetap sama (dan sangat tinggi), pertandingan yang kurang diminati mungkin lebih layak untuk Anda pertimbangkan.

Karena AS menggunakan stadion-stadion NFL yang sangat besar, pertandingan netral (seperti Cape Verde vs Arab Saudi atau Aljazair vs Austria) memiliki banyak stok kursi.

Penjual yang awalnya menetapkan harga terlalu tinggi kini memangkas harga untuk menghindari kerugian - Anda dapat menemukan tiket untuk pertandingan yang kurang populer ini dengan harga yang lebih rendah dari rata-rata.

Apa tiket Piala Dunia termurah?

Harga nominal tiket termurah untuk Piala Dunia dimulai dari $60.

Namun, 'Supporter Entry Tier' ini secara eksklusif terbatas untuk penggemar setia, dengan tiket yang didistribusikan oleh asosiasi sepak bola nasional yang memenuhi syarat kepada klub pendukung resmi dan terdaftar mereka.

Bagi masyarakat umum, harga nominal tiket dimulai dari $120 untuk pertandingan babak penyisihan grup netral Kategori 4/Kategori 3.

Namun, karena FIFA menerapkan harga variabel/dinamis, harga masuk sebenarnya sangat bervariasi tergantung pada pertandingannya.

Di pasar penjualan kembali sekunder, harga dasar tiket untuk pertandingan fase grup netral yang kurang diminati (seperti Austria vs Yordania atau Afrika Selatan vs Ceko) saat ini mulai dari sekitar $200 hingga $250.

Jika Anda melihat rata-rata keseluruhan dari semua pertandingan fase grup standar di platform sekunder, harga jual kembali berkisar antara $650 dan $1.100, tergantung sepenuhnya pada lokasi dan popularitas tim yang bertanding.

Peringkat: Apa saja tiket Piala Dunia 2026 termurah saat ini?

Berdasarkan daftar penjualan kembali saat ini, perkiraan harga awal FIFA, dan harga terendah yang tersedia untuk umum, berikut adalah tiket Piala Dunia 2026 termurah yang saat ini ada di pasaran.

Harga dapat berubah karena penetapan harga dinamis dan permintaan yang terus berlanjut.

Peringkat Pertandingan (Tanggal) Tempat Harga awal rata-rata Tiket #1 Pantai Gading vs Curacao (25 Juni) Lincoln Financial Field (Philadelphia) $116+ Tiket #2 Qatar vs Swiss (13 Juni) Stadion Levi's (San Francisco) $120+ Tiket #3 Republik Ceko vs Afrika Selatan (18 Juni) Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) $120+ Tiket #4 Swedia vs Tunisia (14 Juni) Estadio BBVA (Monterrey) $122+ Tiket #5 Arab Saudi vs Cape Verde (26 Juni) NRG Stadium (Houston) $126+ Tiket

Catatan: Harga tiket berfluktuasi secara berkala karena penetapan harga dinamis dan permintaan jual kembali. Peringkat mencerminkan harga tertinggi yang dirujuk secara publik pada saat penulisan dan dapat berubah menjelang turnamen.

Cara mendapatkan tiket Piala Dunia termurah

Pilih venue dengan kapasitas besar

Kota-kota seperti Houston, Atlanta, dan Dallas menjadi tuan rumah beberapa pertandingan Piala Dunia di stadion berkapasitas besar, sehingga menyerap permintaan lokal dan menurunkan harga di pasar sekunder.

Hindari negara tuan rumah

Perhatikan peluncuran tiket resmi

FIFA sesekali memperkenalkan kelas harga yang lebih rendah (seperti tiket Kategori 4 seharga $60/£45) secara langsung melalui platform resmi untuk membantu para pendukung yang bepergian.

Berapa harga tiket Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026. Harga tiket untuk babak penyisihan grup dimulai dari $60 (untuk kategori pendukung tertentu), sementara harga tiket untuk final mencapai $6.730+.

Berikut adalah perkiraan kisaran harga untuk fase turnamen saat ini:

Kategori Babak Grup Babak 32 Besar - Perempat Final Semifinal & Final Kategori 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Kategori 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Kategori 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Kategori 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa dan Undian Seleksi Acak awal) telah berakhir. Dengan permintaan yang memecahkan rekor, ketersediaan tiket melalui fase awal kini sangat terbatas.

Berikut adalah status penjualan tiket saat ini:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir: Fase ini sedang berlangsung dan beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat. Tidak seperti undian, transaksi ini dilakukan secara real-time. Ini adalah kesempatan terakhir untuk membeli langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA: Ini adalah satu-satunya platform resmi bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga nominal. Platform ini akan tetap buka hingga akhir turnamen.

Pasar Sekunder: Penggemar juga dapat menemukan tiket di platform seperti StubHub . Ini sering kali merupakan pilihan terbaik untuk pertandingan sistem gugur yang sangat diminati, meskipun harganya mungkin berbeda dari harga nominal. Selalu periksa syarat dan ketentuan situs sekunder tersebut sebelum membeli.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 berlangsung?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 39 hari di seluruh Amerika Utara.

Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?

Kota-kota tuan rumah/lokasi Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut: