Guus Til membawa PSV unggul atas Feyenoord pada pertengahan babak pertama laga besar tersebut. Sang gelandang menuntaskan bola dari Lutsharel Geertruida dengan apik. Namun, sesaat sebelumnya ia berada dalam posisi offside, sehingga muncul pertanyaan apakah gol itu seharusnya disahkan.

Jeremiah St. Juste dengan susah payah menyundul umpan silang dari sisi lapangan menjauh dari mulut gawang. Bek tersebut berusaha membuang bola, sementara Til berada dalam posisi offside tepat di belakangnya.

Gelandang PSV itu tidak menyentuh bola saat itu dan tampaknya juga tidak mengganggu upaya St. Juste untuk menyundul umpan silang tersebut. Ketika Geertruida kemudian mengarahkan bola kembali kepada Til, ia tidak lagi berada dalam posisi offside dan bisa menuntaskannya menjadi gol.

Menurut peraturan permainan KNVB, pemain yang berada dalam posisi offside tidak otomatis melakukan pelanggaran. Ia juga harus terlibat aktif dalam permainan, misalnya dengan menghalangi lawan saat hendak memainkan bola.

KNVB menyatakan bahwa seorang pemain dapat dihukum jika ia mencegah lawan memainkan bola atau memengaruhi kemampuan lawan untuk melakukannya.

Peraturan 11 menyebutkan: "Seorang pemain yang berada dalam posisi offside hanya dihukum jika ia terlibat aktif dalam permainan dengan mencegah lawan memainkan bola atau mampu memainkannya."

Karena Til tidak menyentuh bola dan tampaknya tidak mengganggu St. Juste saat menyundul bola untuk membuangnya, posisi offside-nya sebelumnya bukanlah alasan untuk menganulir gol tersebut. Dengan demikian, PSV pantas unggul atas Feyenoord saat jeda, sementara Feyenoord belum menunjukkan permainan terbaiknya.