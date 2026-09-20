Ivan Perisic lolos dari hukuman lebih berat pada Minggu siang saat PSV bertandang ke markas FC Twente (kalah 3-2), setidaknya menurut jurnalis Rik Elfrink dan Jeroen Kapteijns. Winger Kroasia itu sempat kehilangan kendali diri pada babak kedua dan mengenai wajah Robin Pröpper, tetapi wasit Serdar Gözübüyük hanya memberinya kartu kuning.

Insiden itu terjadi pada menit ke-66 di De Grolsch Veste. Pröpper masuk cukup keras dalam duel dengan Perisic dan mendorong pemain PSV itu, setelah itu sang penyerang langsung berbalik dan bereaksi dengan keras.

Perisic kemudian melakukan kontak dengan wajah Pröpper menggunakan tangannya. Gözübüyük berdiri dekat dengan kejadian itu, tetapi memutuskan untuk tidak mengusir pemain senior tersebut dari lapangan dan hanya mengeluarkan kartu kuning.

"Perisic tak boleh mengeluh karena itu hanya berujung kartu kuning," tulis Kapteijns, pengamat PSV untuk De Telegraaf, di X. "Pröpper memang sedikit memancing, tetapi bahkan untuk seorang pemain senior, tidak bijak bereaksi seperti itu."

"Ada juga wasit yang akan memberi kartu merah untuk ini," lanjut sang jurnalis.

Elfrink juga melihat bahwa pemain Kroasia itu nyaris mendapat kartu merah. "Ivan Perisic bermain dengan api, tetapi diizinkan Gözübüyük untuk tetap berada di lapangan. Pemain Kroasia itu sempat kehilangan kendali diri dan situasinya juga bisa berakhir berbeda," tulis jurnalis Eindhovens Dagblad itu.

Dalam waktu yang sama, Elfrink mempertanyakan keputusan lain dari Gözübüyük. "Sesaat sebelumnya Ruben van Bommel mendapat kartu kuning karena wasit tampaknya menilai tekelnya berlebihan. Mwah." Winger kiri PSV itu mendapat kartu tersebut setelah melakukan tekel terhadap Pröpper, tetapi dalam momen itu ia terutama mengenai bola.







