Pertandingan antara Liverpool dan Arsenal di Stadion Anfield, Minggu malam ini, dalam rangkaian pekan kesembilan Liga Primer Inggris, menyaksikan sebuah momen kontroversial dari sisi perwasitan, setelah para pemain Liverpool menuntut penalti menyusul terjatuhnya penyerang asal Belanda Cody Gakpo di dalam kotak penalti, dalam sebuah insiden yang memicu perbedaan pendapat di antara para analis.

Detail insiden tersebut bermula pada menit ke-29, ketika Christos Tzolis, pemain Arsenal, meletakkan kedua tangannya di paha Gakpo, hingga penyerang Belanda itu terjatuh ke tanah, di tengah tuntutan dari para pemain Liverpool agar diberikan penalti, demikian menurut laporan jaringan "Sky Sports".

Namun, wasit Andy Madley tidak merespons protes para pemain Liverpool, dan memutuskan untuk melanjutkan permainan tanpa menetapkan adanya pelanggaran, sebelum teknologi asisten wasit video (VAR) turun tangan untuk meninjau momen tersebut, dan peninjauan berakhir dengan mendukung keputusan wasit, serta tidak diberikannya penalti bagi tuan rumah.

Di sisi lain, Laura Hunter, reporter jaringan "Sky Sports" dari Stadion Anfield, mengomentari insiden itu dengan mengatakan: "Tindakan Tzolis sedikit naif, ia menempatkan dirinya dalam posisi yang salah. Satu-satunya hal yang menyelamatkannya adalah Gakpo tidak akan mampu menjangkau bola di belakang para bek, baik ia ditarik oleh Tzolis maupun tidak."

Sementara itu, Gary Neville, analis jaringan "Sky Sports", berpendapat bahwa intervensi pemain Arsenal tersebut gegabah, tetapi tidak sampai mengharuskan penetapan penalti, dengan menjelaskan: "Tindakan Tzolis memang ceroboh, tetapi saya tidak yakin Gakpo akan mampu menjangkau bola, karena bek itu jelas berada di depannya. Saya tidak melihat hal ini mengharuskan ditetapkannya pelanggaran, sebab Gakpo sadar bahwa ia tidak akan mampu mengejar bola, dan karena itu ia memutuskan untuk menjatuhkan diri."

Dengan demikian, momen tersebut berlalu tanpa diberikannya penalti bagi Liverpool, meski memicu kontroversi di dalam lapangan, serta perbedaan sudut pandang mengenai seberapa besar pengaruh intervensi Tzolis terhadap jatuhnya Gakpo.