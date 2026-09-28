Valentijn Driessen menilai Frenkie de Jong harus benar-benar khawatir dengan posisinya di Timnas Belanda, seperti dikatakan kepala sepak bola itu dalam kolomnya untuk De Telegraaf.

De Jong saat ini mengalami cedera lutut dan tidak ikut dalam periode internasional kali ini. Gelandang itu diperkirakan akan segera kembali ke lapangan.

Kapten FC Barcelona itu biasanya bermain sebagai ‘nomor enam’ di Timnas Belanda dan dalam periode internasional ini digantikan masing-masing oleh Quinten Timber dan Joey Veerman. Nama terakhir tampil sangat mengesankan.

“Dia adalah pengganti yang sangat baik dalam mengatur permainan untuk De Jong. Saya pikir De Jong masih sedikit lebih unggul. Juga karena dia sudah bekerja sama selama dua tahun dengan Xavi di FC Barcelona.”

“Tetapi De Jong akan merasakan napas panas Veerman di tengkuknya. Terutama jika Veerman kembali memimpin Timnas Belanda saat melawan Yunani dan dalam laga kandang kontra Serbia,” tutup Driessen.

Veerman telah memainkan total delapan belas laga internasional untuk tim nasional Belanda. Dia tidak lagi tampil untuk Timnas Belanda sejak Euro 2024, sampai Kamis lalu.

Gelandang Borussia Dortmund itu sebelumnya terlibat dalam konflik dengan mantan pelatih timnas Ronald Koeman. Nama terakhir sangat kritis terhadap ‘perilaku’ pemain asal Volendam tersebut.