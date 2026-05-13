Apakah Fred Rutten dipaksa mundur dari timnas Curaçao? Bacuna memberikan jawaban jujur

Leandro Bacuna menatap kembali hari-hari terakhir ini dengan perasaan campur aduk. Dalam wawancara dengan ESPN, kapten timnas Curaçao itu mengatakan bahwa banyak kegelisahan muncul seputar kepergian Fred Rutten dan kembalinya Dick Advocaat sebagai pelatih kepala. Namun, rasa lega kini lebih mendominasi perasaannya setelah situasi menjadi jelas.

Media baru-baru ini menyiratkan bahwa tidak ada dukungan yang cukup dari para pemain untuk Rutten, sehingga ia dengan enggan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Tak lama setelah itu, Advocaat kembali.

Namun, menurut Bacuna, tidak ada upaya untuk memaksa Rutten mundur. “Asosiasi sepak bola pada awalnya memutuskan untuk melanjutkan dengan Fred, dan kami sepenuhnya mendukung Fred saat itu. Namun, kemudian terjadi perubahan.”

Dewan pemain kemudian kembali berdiskusi dengan Rutten, setelah itu sang pelatih sendiri menarik kesimpulannya. “Kami tetap melakukan pembicaraan dengan Fred, dan ia sendiri yang memutuskan untuk mundur sebagai pelatih tim nasional,” kata Bacuna. Rutten sendiri menyatakan bahwa karena semua kegelisahan seputar kemungkinan kembalinya Advocaat, tidak ada lagi ‘iklim kerja yang produktif’.

Bacuna menekankan bahwa para pemain tidak ada hubungannya dengan pemberitaan di media. “Setelah keputusan dibuat untuk melanjutkan kerja sama dengan Fred, kami sebagai dewan pemain mengadakan pembicaraan dengan Fred dan menjelaskan kepadanya bahwa kami tidak ada hubungannya dengan media Belanda yang mengklaim bahwa kami menolaknya. Kami tidak tahu apa-apa. Fred senang mendengarnya. Setelah pembicaraan itu, dia tetap memilih untuk mundur.”

Gelandang tersebut menyesalkan kejadian ini, namun juga menyadari bahwa keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek. “Sebagai manusia, tentu saja Anda tidak ingin diperlakukan seperti itu. Keputusan sudah diambil, tapi saya juga orang yang peduli pada sesama. Saya tidak ingin hal ini menimpa siapa pun, tapi ada kepentingan yang lebih besar di baliknya. Dia juga dengan jelas menyatakan bahwa dia mendukung sepenuhnya tim Curaçao. Setelah itu, dia masih terbuka untuk kembali. Secara keseluruhan, keputusan yang tepat telah diambil.”

Dengan kembalinya Advocaat, menurut Bacuna, ‘rasa percaya diri’ juga kembali ke dalam skuad. “Kami sudah bekerja dengannya selama hampir dua tahun. Kami mengenal gaya permainannya. Sekarang saatnya berkumpul kembali dan kembali ke pola lama. Bagi tim, ini adalah dorongan yang baik. Saya pikir tim puas dengan kembalinya Dick. Saya senang sekarang kita sudah jelas. Tidak ada lagi keributan, fokus pada Piala Dunia.”