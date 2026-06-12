Apakah FIFA mengatakan yang sebenarnya? Kursi-kursi kosong itu meragukan versi cerita Infantino

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengumumkan bahwa jumlah penonton mencapai 44.985 orang, dalam pertandingan Piala Dunia antara Korea Selatan dan Ceko (2-1) di Guadalajara, Jumat pagi waktu Greenwich.

Namun, banyaknya kursi kosong di seluruh stadion kembali memicu kekhawatiran mengenai harga tiket dan tingkat antusiasme penonton terhadap turnamen yang diperluas ini, menurut kantor berita "Reuters".

Sementara lebih dari 80 ribu penggemar memadati Stadion Azteca untuk menyaksikan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan, pemandangan tribun yang tidak penuh di Stadion Guadalajara, yang berkapasitas sekitar 46 ribu penonton, menambah tajamnya kritik terhadap strategi komersial FIFA, pada edisi pertama Piala Dunia yang diikuti oleh 48 tim.

Keraguan juga muncul di media sosial mengenai jumlah penonton yang diumumkan FIFA, dan apakah angka tersebut lebih besar dari kenyataan.

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Beberapa suporter di dalam stadion menyalahkan kenaikan harga tiket atas munculnya kursi-kursi kosong tersebut, sambil mengkritik model penetapan harga yang diterapkan FIFA.

Presiden FIFA, Gianni Infantino, membela harga tiket setelah mendapat kritik dari para penggemar, menegaskan bahwa harga tersebut sejalan dengan acara olahraga besar.

FIFA mengumumkan telah menjual lebih dari 6 juta tiket untuk turnamen tersebut, sebelumnya menyoroti antusiasme yang kuat dari berbagai wilayah di Amerika, di mana Infantino menyatakan bahwa permintaan melebihi ekspektasi "sepuluh kali lipat atau lebih".

Namun, organisasi seperti "Penggemar Sepak Bola di Eropa" memperingatkan bahwa harga yang "terlalu mahal" dapat menghalangi penggemar biasa.

Menurut asosiasi tersebut, harga tiket edisi ini naik sekitar lima kali lipat, dibandingkan dengan Piala Dunia 2022 di Qatar.