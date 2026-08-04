Apakah Ferran Torres Mengejek Trump? Sang Pemain Akhiri Kontroversi

Ferran Torres, penyerang Barcelona dan timnas Spanyol, mengakhiri kontroversi yang membayanginya sejak perayaan Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026, setelah ia menjelaskan alasan mengenakan topi terkenal bertuliskan slogan "Make Spain Great Again", yangmemicu banyak perbandingan dengan slogan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Kemunculan Ferran Torres dengan topi merah selama perayaan timnas Spanyol di jalanan Kota Madrid telah menjadi bahan pembicaraan media dan situs media sosial, karena kemiripannya dengan topi "Make America Great Again" yang dikaitkan dengan kampanye Trump.

Kontroversi ini bahkan sampai ke Gedung Putih, setelah akun resmi Gedung Putih di platform "X" membagikan ulang sebuah klip video pemain Spanyol tersebut saat mengenakan topi itu, dan mengomentarinya dengan berkata: "Semua orang ingin menjadi bagian dari gerakan ini", yang semakin memperluas penyebaran peristiwa itu secara global.

Dalam sebuah wawancara dengan jaringan CNN Amerika, Ferran Torres ditanya apakah mengenakan topi tersebut membawa pesan politik atau ejekan terhadap Trump, terutama setelah foto itu memicu kontroversi luas di dalam maupun di luar Amerika Serikat.

Pemain Barcelona itu menjawab: "Itu momen yang menyenangkan, dan tidak ada kaitannya dengan politik, karena sejujurnya saya tidak paham soal politik."

Ia menambahkan: "Intinya, kami senang melihat Spanyol kembali ke puncak dan meraih Piala Dunia. Itu hanya cara untuk menikmati perayaan bersama teman-teman dan keluarga saya, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik."



Penjelasan Ferran Torres ini datang beberapa hari setelah ia kembali memicu kontroversi di internal Barcelona, akibat pernyataannya yang membuka kemungkinan untuk hengkang dari klub Catalan tersebut, yang memicu ketidaksenangan pelatih Hansi Flick, yang masih menganggap pemain itu sebagai salah satu elemen penting dalam proyeknya untuk musim baru.

Ferran sebelumnya mengatakan dalam pernyataan kepada media Amerika: "Barcelona harus membuktikan bahwa mereka menginginkan saya, dan mereka bisa datang untuk bernegosiasi, dan pada akhirnya kita akan membicarakan segala sesuatunya." Ia juga menegaskan bahwa ia tidak tahu apakah akan melanjutkan perjalanannya bersama tim, meskipun ia terikat kontrak yang berlaku hingga musim panas 2027.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", pernyataan ini tidak menyenangkan Hansi Flick, meskipun ia yakin akan kualitas teknis pemain itu, sementara manajemen Barcelona menyikapi situasi ini dengan tenang, di tengah ketertarikan Paris Saint-Germain untuk merekrutnya, tanpa mengajukan tawaran resmi hingga saat ini.