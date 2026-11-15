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Spekulasi seputar masa depan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, di pucuk kepemimpinan teknis timnas Arab Saudi terus meningkat, meski ia telah meraih sejumlah kesuksesan bersama Arab Saudi selama periode terakhir, yang terbaru adalah penobatan gelar juara Piala Teluk Arab. Pada saat yang sama, sejumlah suara dari dunia sepak bola Arab Saudi mulai menuntut agar stabilitas teknis tetap dijaga, serta menolak gagasan pergantian pelatih menjelang berbagai agenda penting mendatang.

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Di tengah kabar pencalonan nama-nama alternatif untuk menggantikan pelatih asal Yunani itu, dan tuntutan agar ia bertahan hingga Piala Asia 2027, Federasi Sepak Bola Arab Saudi menghadapi sejumlah pertanyaan mengenai masa depan proyek teknis tim nasional, serta sejauh mana manfaatnya melepas pelatih yang berhasil mengembalikan semangat ke dalam tim, kendati gagal di Piala Dunia 2026.

Sejumlah laporan media berspekulasi mengenai kemungkinan hengkangnya Georgios Donis dari kursi kepelatihan tim nasional Arab Saudi dalam waktu dekat, tepatnya sebelum bergulirnya ajang Piala Asia 2027, dengan mencalonkan pelatih asal Spanyol Roberto Martinez, mantan direktur teknik tim nasional Portugal, untuk mengemban tanggung jawab sebagai pengganti pelatih asal Yunani tersebut.

Kabar ini muncul kendati Donis belum lama menjabat, setelah ia menangani Arab Saudi pada April lalu, menggantikan pelatih asal Prancis Herve Renard, hanya dua bulan sebelum bergulirnya ajang Piala Dunia 2026.

Partisipasi Arab Saudi di Piala Dunia tidak sesuai harapan, karena tim nasional tersingkir dari turnamen pada babak pertama, setelah hanya meraih hasil imbang 1-1 melawan Uruguay, dan tanpa gol melawan Tanjung Verde, sementara menelan kekalahan telak dari Spanyol dengan skor empat gol tanpa balas, hingga mengakhiri perjalanannya di posisi terakhir Grup 8 dengan raihan dua poin.

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Meski dengan hasil-hasil tersebut, penilaian atas kiprah Donis tidak dapat disederhanakan hanya pada partisipasi di Piala Dunia, terutama karena pelatih asal Yunani itu kemudian berhasil meraih sebuah pencapaian penting, yang mengembalikan Arab Saudi ke podium juara.

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Prestasi Teluk yang Memperkuat Posisi Pelatih Asal Yunani

Donis berhasil membawa Arab Saudi meraih gelar Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27", pada Oktober lalu, sehingga mempersembahkan gelar pertama bagi Arab Saudi dalam 23 tahun.

Gelar itu bukan sekadar tambahan dalam rekam jejak pelatih asal Yunani tersebut, melainkan datang setelah perjalanan istimewa, di mana Arab Saudi menunjukkan tingkat kedisiplinan dan efektivitas yang tinggi, setelah meraih kemenangan dalam empat dari lima pertandingan, sementara menuntaskan laga kelima melalui adu penalti.

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Tim nasional juga menonjol selama turnamen dengan soliditas pertahanan yang mencolok, karena para pemainnya mencetak delapan gol, tanpa gawang mereka kebobolan sepanjang turnamen, sebagai indikasi perbaikan yang terjadi pada penampilan tim di bawah kepemimpinan Donis.

Dengan melihat rekap pencapaian pelatih asal Yunani itu sejak mengemban tugas, Arab Saudi telah memainkan 12 pertandingan resmi dan uji coba, dengan meraih enam kemenangan, berbanding empat hasil imbang dan dua kekalahan, serta para pemainnya mencetak 16 gol, sementara gawang mereka kebobolan sembilan gol.

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Al-Hazzaa dan Al-Hammad Menolak Gagasan Perubahan

Di tengah polemik yang mencuat seputar masa depan Donis, muncul suara-suara dari Arab Saudi yang menuntut agar ia bertahan, dengan menganggap bahwa tahap saat ini tidak memungkinkan untuk memasuki sebuah eksperimen teknis yang baru, terlebih dengan semakin dekatnya ajang-ajang penting yang menanti tim nasional.

Khaled Al-Hazzaa, mantan pemain Al-Nassr, menyatakan dukungannya agar pelatih asal Yunani itu bertahan, dengan menunjuk pada perkembangan yang ditunjukkan Arab Saudi dari sisi semangat juang dan penampilan di dalam lapangan.

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Al-Hazzaa menegaskan, dalam pernyataan kepada surat kabar "Asharq Al-Awsat" Arab Saudi, bahwa mengganti direktur teknik pada waktu seperti ini dapat membingungkan para pemain dan staf pelatih, serta berdampak negatif terhadap kondisi stabilitas yang mulai diraih tim nasional dalam periode terakhir.

Mantan pemain Al-Nassr itu menekankan sikapnya yang teguh agar pelatih asal Yunani tersebut bertahan, dengan mengatakan: "Saya mendukung kelanjutan ini dengan kuat", sebuah sikap yang mencerminkan penolakannya untuk menyia-nyiakan pekerjaan yang telah dimulai Donis hanya karena munculnya spekulasi mengenai masa depannya.

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Al-Hazzaa bukanlah satu-satunya suara yang membela sang pelatih, karena ia diikuti oleh Saud Al-Hammad, mantan pemain Al-Hilal dan tim nasional Arab Saudi, yang turut menyatakan dukungannya agar Donis bertahan, dengan memuji kinerja teknis yang ia tampilkan bersama Arab Saudi, serta hasil-hasil yang diraih di bawah kepemimpinannya, terutama kemenangan di Piala Teluk, di samping level penampilan tim nasional saat menghadapi Korea Selatan.

Al-Hammad memperingatkan bahwa keputusan mengakhiri kontrak pelatih asal Yunani itu bisa berubah menjadi langkah yang disesali oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi, terutama di tengah kondisi kenyamanan yang dirasakan para pemain terhadap gaya kerjanya, selain stabilitas teknis yang dibutuhkan tim nasional pada tahap mendatang.

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Donis Buka Suara: Rumor Merugikan Arab Saudi

Di sisi lain, Donis tidak menyembunyikan ketidaksenangannya terhadap spekulasi yang kian meningkat seputar masa depannya bersama tim nasional Arab Saudi, dengan menyatakan penolakannya terhadap rumor-rumor yang menyelimuti nasibnya, dan menganggapnya tidak adil, selain kemungkinan dampak negatifnya terhadap atmosfer kerja di dalam tim nasional.

Suasana ini bersamaan dengan diraihnya kemenangan mencolok oleh Arab Saudi atas Korea Selatan dengan skor 3-2, dalam laga uji coba yang mempertemukan keduanya Jumat lalu di Stadion Jassim bin Hamad di ibu kota Qatar, Doha, dalam rangka persiapan tim nasional menghadapi ajang-ajang mendatang.

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Kemenangan tersebut memiliki arti yang luar biasa, karena merupakan yang pertama bagi tim nasional Arab Saudi atas Korea Selatan dalam 21 tahun, tepatnya sejak tahun 2005, ketika Arab Saudi mengungguli lawannya pada laga kandang dan tandang dengan skor 2-0 dan 1-0, dalam rangka kualifikasi Piala Dunia 2006.

Sejak saat itu, kedua tim telah bertemu dalam enam pertandingan, yang selama itu Arab Saudi tidak berhasil meraih satu kemenangan pun, setelah Korea Selatan menang dalam dua pertandingan, dan empat pertandingan berakhir imbang, sebelum Donis memecahkan kutukan ini dan membawa Arab Saudi meraih kemenangan yang telah lama dinanti.

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Di antara prestasi Teluk, perbaikan dalam penampilan, dan kemenangan penting atas Korea Selatan, argumen para penuntut kelanjutan Donis tampak berpijak pada perlunya membangun di atas apa yang telah diraih ketimbang memulai dari nol. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, yang akan dituntut untuk menyeimbangkan antara hasil-hasil sang pelatih, ambisi tahap mendatang, dan pentingnya stabilitas menjelang Piala Asia 2027.