Menurut laporan yang selaras, antara lain dari L'Equipe dan Fabrizio Romano, Barcola tidak akan memperpanjang kontraknya di PSG yang akan habis pada 2028. Juara Liga Champions itu ingin mengikat pemain berusia 23 tahun tersebut dengan kontrak baru, tetapi setelah beberapa bulan mempertimbangkannya, Barcola kini disebut telah mengambil keputusan final untuk menolak tawaran PSG.

Alasan utamanya adalah situasi olahraganya di Paris, demikian disebutkan. Barcola memang termasuk bagian dari inti skuad pelatih Luis Enrique dan kerap tampil sebagai starter. Namun, dalam laga-laga terpenting belakangan ini, ia lebih sering hanya mendapat peran sebagai pemain pengganti. Dalam musim Liga Champions yang baru saja berakhir, Barcola awalnya duduk di bangku cadangan baik dalam dua laga semifinal melawan Bayern Munich maupun di final melawan Arsenal, dan hanya masuk sebagai pemain pengganti. Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia masing-masing lebih dipilih untuk mengisi sektor sayap.

Karena itu, Barcola tampaknya ingin bergabung dengan klub baru pada musim panas ini. Namun, apakah transfer itu benar-benar akan terjadi masih kemungkinan akan tetap belum jelas untuk beberapa waktu ke depan dan bergantung pada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab.

Akankah Bayern Munich berupaya merekrut bintang PSG Bradley Barcola?

Barcola kabarnya tidak kekurangan peminat besar. L'Equipe menyebut Bayern Munich sebagai salah satunya, yang memang sudah beberapa kali dikaitkan dengan pemain tim nasional Prancis tersebut. Bild juga baru-baru ini melaporkan hal serupa, tetapi dengan catatan: upaya konkret dari Bayern hanya akan realistis jika ada bintang lini serang yang meninggalkan raksasa Jerman itu.





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Michael Olise, seperti diketahui, disebut melirik Real Madrid dan Los Blancos tampaknya menjadikan rekan senegara Barcola itu sebagai target utama. Namun, penjualan Olise pada musim panas ini sangat tidak mungkin terjadi, karena petinggi Bayern sudah beberapa kali menyatakan pemain berusia 24 tahun itu tidak dijual.

Saat ini, Luis Diaz juga menjadi pemain lini serang Bayern lain yang dirumorkan akan pindah, Al-Hilal disebut menggoda pemain Kolombia itu dengan gaji astronomis. Namun, dalam kasus Diaz pun sepertinya kecil kemungkinan Bayern akan melepasnya.

Liverpool dkk.: Bradley Barcola tampaknya terutama diminati di Premier League

Karena itu, spekulasi transfer soal Barcola kemungkinan besar akan terutama berpusat ke Premier League. Liverpool, Arsenal, dan Chelsea disebut tertarik, dengan The Reds tampaknya paling serius menaruh perhatian pada pemain Prancis itu. Liverpool memang sudah merekrut satu pemain menyerang pada musim panas ini, yakni Victor Munoz, yang datang dari Osasuna. Namun, setelah kepergian Mohamed Salah, klub Inggris itu masih mencari pemain kelas atas untuk sektor sayap. Barcola akan masuk kategori tersebut berkat kecepatan luar biasa dan kemampuan dribelnya.

Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan adalah apakah salah satu raksasa Inggris itu siap memenuhi tuntutan harga PSG. Juara Prancis itu disebut mematok harga fantastis 150 juta euro untuk Barcola. Secara teoritis, tetap ada kemungkinan sang pemain sayap bertahan semusim lagi di Paris dan baru akan tersedia dengan harga lebih murah pada 2027, setahun sebelum kontraknya berakhir.





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Sementara itu, satu domino lain di bursa transfer berpotensi menghadirkan dinamika baru - atau justru tidak - dalam situasi Barcola. PSG kabarnya sudah mencapai kesepakatan dengan Yan Diomande dari RB Leipzig, tetapi pemain Pantai Gading itu kini juga disebut sudah sangat dekat dengan Real Madrid dan Manchester City tampaknya turut menggoda.

Tinggalkan PSG? Bradley Barcola dan domino penentu bernama Yan Diomande

Jika PSG mampu meyakinkan Leipzig, yang sebenarnya tidak berniat menjualnya, untuk melepas Diomande dan mendapatkan sang pemain, hal itu akan mendukung keinginan Barcola untuk pindah. Dengan begitu, Paris akan tetap memiliki kedalaman skuad di lini serang dan juga lebih perlu melihat peluang untuk meraih pemasukan transfer pada musim panas ini. Jika PSG gagal merekrut Diomande dan juga tidak mendatangkan pemain sayap lain, tentu saja itu akan mempersulit kepergian Barcola. Pasalnya, Paris ingin tetap mempertahankannya dan tentu tidak akan begitu saja melepas pemain yang belakangan kerap bermain sejak awal dan masih bisa memberi dampak sebagai joker dalam laga-laga penting.

Barcola bergabung ke ibu kota Prancis dari Olympique Lyon pada 2023 dengan biaya transfer 45 juta euro. Sejak saat itu, ia selalu berada di antara starter dan pemain pengganti pertama. Musim lalu, ia mencatatkan 13 gol dan tujuh assist dalam 49 penampilan di semua kompetisi. Di Piala Dunia, ia juga belakangan kadang menjadi starter, kadang menjadi supersub di tim nasional Prancis, dan sering tampil meyakinkan. Dalam delapan penampilan turnamen untuk tim peringkat keempat Piala Dunia itu, Barcola mencetak tiga gol dan menyumbang satu assist.