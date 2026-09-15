Elche berupaya mengakhiri rentetan negatif bersejarah menghadapi Real Madrid, ketika kedua tim bertemu, Selasa malam, pada pekan keenam Liga Spanyol.

Menurut jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri dalam statistik, Elche gagal meraih kemenangan apa pun selama 16 pertandingan terakhir yang mempertemukan keduanya di La Liga, dengan rincian 3 hasil imbang dan 13 kekalahan, sejak kemenangan mereka dengan skor 3-1 pada Maret 1978, dan itu merupakan rentetan terpanjang tim tanpa kemenangan menghadapi Los Merengues dalam sejarah kompetisi.

Real Madrid tidak mengalami kekalahan dalam 8 pertandingan terakhir yang mereka jalani di kandang lawan menghadapi Elche di La Liga, dengan meraih 6 kemenangan dan dua hasil imbang, dan itu merupakan rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan di kandang lawan menghadapi Elche dalam sejarah kompetisi.

Real Madrid meraih kemenangan dalam 5 pertandingan terakhir mereka di La Liga yang digelar pada hari Selasa, dan jika mereka menang, mereka akan mencatatkan rentetan kemenangan terpanjang mereka pada hari itu dalam sejarah kompetisi, sementara Elche tengah menjalani rentetan kekalahan terburuk mereka pada hari Selasa di divisi pertama, setelah kalah dalam 3 pertandingan terakhir.

Real Madrid menerima 4 kekalahan dalam 9 pertandingan terakhir yang mereka jalani di kandang lawan di La Liga, berbanding 4 kemenangan dan satu hasil imbang, dan sejak tahun 2019, tim tersebut tidak pernah mengalami lima kekalahan atau lebih di kandang lawan dalam satu tahun kalender pada kompetisi ini kecuali satu kali, yaitu ketika mereka kalah dalam 7 pertandingan pada tahun 2023 di bawah kepemimpinan Carlo Ancelotti.

Elche tidak meraih kemenangan apa pun selama lima pertandingan mereka pada musim 2026-2027 La Liga, dengan rincian dua hasil imbang dan 3 kekalahan, dan itu merupakan kali ketiga mereka memulai kampanye di divisi pertama tanpa kemenangan dalam lima pertandingan pertama mereka selama abad kedua puluh satu, setelah musim 2013-2014, ketika mereka imbang 3 kali dan kalah dua kali, serta 2022-2023, ketika mereka imbang satu kali dan kalah 4 kali.

Tembakan Real Madrid mengenai tiang atau mistar gawang sebanyak 8 kali di La Liga selama musim 2026-2027, dan itu dua kali lipat jumlah bola tim mana pun yang mengenai tiang atau mistar gawang dalam kompetisi ini musim ini, di mana Barcelona berada di peringkat berikutnya dengan 4 kali.

Real Madrid juga menjadi tim pertama yang tembakannya mengenai tiang atau mistar gawang sebanyak 8 kali selama 5 pertandingan pertama mereka pada satu musim di La Liga, setidaknya sejak musim 2003-2004.

Rata-rata penguasaan bola Elche mencapai 33,3% selama pertandingan terakhir mereka di La Liga menghadapi Athletic Bilbao, dan itu merupakan tingkat penguasaan bola terendah mereka dalam sebuah pertandingan di kompetisi ini sejak Februari 2023 menghadapi Real Madrid, ketika mencapai 27,6%.

Kylian Mbappe, yang baru-baru ini meraih kemenangan ke-50 di La Liga bersama Real Madrid, mencetak 6 gol dalam 5 penampilan pada kompetisi ini musim ini, dan itu merupakan torehan tertinggi baginya setelah 5 pertandingan pertamanya bersama tim di divisi pertama.

Arda Guler menciptakan lebih banyak peluang daripada pemain mana pun di lima liga besar Eropa musim ini, dengan 24 peluang, setelah ia menciptakan 5 peluang atau lebih dalam 4 dari 5 pertandingan yang ia jalani bersama tim di Liga Spanyol musim ini.

Ini akan menjadi pertemuan pertama Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, menghadapi Elche di La Liga, di mana pelatih tersebut sebelumnya telah meraih kemenangan atas seluruh 24 lawan yang pernah ia hadapi dalam kompetisi ini.



Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"