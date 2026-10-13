Krisis besar menimpa klub Al Nassr, hanya beberapa jam sebelum menjalani laga klasik melawan rival tradisional Al Ahli di Liga Roshn Saudi.

Al Nassr akan bertandang ke markas Al Ahli pada Kamis mendatang, di Stadion Al Inma, Jeddah, dalam pekan kesembilan Liga Roshn Saudi.

Jurnalis Saudi Abdulaziz Al Usaimi, melalui akun pribadinya di situs "X", mengungkap kemungkinan penundaan laga klasik tersebut, mengingat delegasi Al Nassr belum meninggalkan ibu kota Saudi, Riyadh, hingga saat ini.

Al Usaimi menjelaskan bahwa Al Nassr menunggu kepastian mengenai kemungkinan penundaan pertandingan, dan jika tidak ditunda, maka mereka akan terpaksa melakukan perjalanan ke Jeddah melalui jalur darat, mengingat sulitnya perjalanan udara akibat peristiwa-peristiwa terakhir yang terjadi di Kerajaan Arab Saudi.

Pertandingan berikutnya AHL Saudi Pro League 14.00 ALN

Namun, jurnalis Saudi itu menyebutkan adanya keinginan dari klub ibu kota tersebut untuk menunda pertandingan, terutama karena mereka belum mendapatkan waktu istirahat setelah menghadapi Neftchi dari Uzbekistan pada Senin kemarin di Liga Champions Asia Elite.

Pertandingan ini dianggap krusial bagi kedua tim, karena Al Nassr berupaya melanjutkan pengejaran terhadap Al Hilal di puncak klasemen. Mereka menempati peringkat ketiga di tabel klasemen dengan 19 poin, tertinggal dua poin, dan kalah selisih gol dari Al Qadsiah yang berada di peringkat kedua.

Di sisi lain, Al Ahli berupaya melanjutkan kebangkitan mereka dengan meraih kemenangan baru agar kembali bersaing memperebutkan gelar. Mereka menempati peringkat keenam di tabel klasemen dengan 15 poin, hasil dari 5 kemenangan dan 3 kekalahan.