Apakah dia yang menyebabkan gol balasan? Para penggemar melontarkan kritik tajam kepada bintang Argentina setelah kekalahan di Piala Dunia melawan Spanyol

Dalam berbagai postingan di media sosial, para pengguna menyebut penyerang Giuliano Simeone sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kekalahan 0-1 setelah perpanjangan waktu melawan Spanyol.

Putra dari pelatih kepala Atlético Madrid, Diego Simeone, itu kehilangan jejak pencetak gol Spanyol, Ferran Torres, sesaat sebelum gol tersebut tercipta. Alih-alih tetap menempel ketat pada bintang Barcelona itu sebagai pemain yang ditugaskan mengawalnya, Simeone justru membungkuk sejenak untuk merapikan kaus kakinya.

Akibatnya, ia membiarkan Torres—yang tak lama kemudian berhasil mencetak gol—melepaskan diri. Pemain Spanyol itu bergerak ke ruang kosong dan, dalam posisi tanpa pengawalan sama sekali, mampu memanfaatkan umpan sundulan artistik dari rekan setimnya, Nico Williams, untuk mencetak gol pembuka yang disambut sorak-sorai meriah bagi Furia Roja.

Adegan tersebut memicu ketidakpahaman di kalangan banyak pendukung Argentina, bahkan ada pula yang bereaksi dengan keras. Di media sosial, video adegan tersebut tersebar luas, yang menyerang Simeone atas kelalaian dan kurangnya konsentrasinya.

Giuliano Simeone meminta maaf kepada para penggemar Argentina

Meskipun demikian, pemain berusia 23 tahun itu tentu saja tidak sendirian bertanggung jawab atas gol yang kebobolan tersebut. Beberapa aksi sebelumnya, para pemain Argentina sudah terlalu ragu-ragu dalam duel-duel dan, di antaranya, tidak cukup agresif dalam menghentikan Pedro Porro saat ia mengirim umpan silang ke arah Williams. Saat pemain serang Athletic Bilbao itu menerima bola, bek sayap Nahuel Molina pun tidak cukup tegas dalam duel langsung dengannya.

Hal yang menyakitkan bagi Simeone: Hanya beberapa detik sebelum peluit akhir, ia nyaris menyamakan kedudukan melalui aksi berbahaya pertama Argentina sepanjang pertandingan. Setelah tendangan sudut, Spanyol awalnya gagal menghalau bola cukup jauh dari area berbahaya. Bola jatuh tepat di depan kaki Simeone, namun tendangannya melambung tipis di atas gawang kiper Spanyol, Unai Simon.

Di akun Instagram-nya, pemain berusia 23 tahun itu kemudian meminta maaf kepada para penggemar: “Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan rasa sakit yang saya rasakan saat ini. Saya hanya bisa meminta maaf karena tidak bisa mempersembahkan trofi ini kepada kalian. Saya berterima kasih kepada para penggemar Argentina atas semua dukungan selama Piala Dunia ini, baik yang ada di tribun maupun yang menyaksikan dari jauh,” tulisnya.

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Bintang-bintang Argentina memicu keributan setelah peluit akhir

Pertandingan final Piala Dunia 2026 dibayangi oleh perilaku yang memalukan dari beberapa pemain Argentina. Setelah peluit akhir dibunyikan, terjadi perkelahian antara Nahuel Molina dan Rodri, serta antara Leandro Paredes dan Eric Garcia atau Gavi.

Rekaman video lainnya menunjukkan bagaimana asisten pelatih Roberto Ayala benar-benar kehilangan kendali dan tiba-tiba melayangkan pukulan ke wajah dan leher Dani Olmo. Olmo yang benar-benar terkejut tidak membalas dan kemudian ditarik menjauh oleh Eric.