"Idenya memang dia bisa langsung membantu kami," kata Ole Book pada Mei lalu. Borussia Dortmund baru saja menggelontorkan sekitar 20 juta euro untuk Joane Gadou, yang untuk seorang bek tengah 19 tahun dengan pengalaman 59 pertandingan profesional di Austria, sekilas jelas bukan jumlah yang sedikit.

Kini, mereka sudah tiga bulan lebih paham, dan dari pandangan pertama itu sudah muncul banyak penilaian lanjutan. Kesempatannya pun sangat banyak, sebab Gadou sudah hadir sejak hari pertama latihan dan dimainkan di setiap dari enam laga uji coba sebagai bek kanan dalam formasi tiga bek. Dua kali di antaranya ia sudah bermain lebih dari 90 menit dan sekali lebih dari 80 menit.

Apa yang terlihat darinya sangat mengesankan dalam banyak hal. Yang paling menonjol adalah atletisitas dan ketangguhan Gadou. Pemain Prancis itu sudah menjadi sosok fisik yang nyata di usia mudanya. Sedikit dilebih-lebihkan, kesannya adalah Gadou sebenarnya tidak benar-benar bertahan, melainkan hanya berdiri menghadang lawannya dan membiarkan mereka memantul darinya.

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Joane Gadou meyakinkan dalam bertahan dan saat membangun permainan

Selain itu, dengan kecepatan sekitar 34 kilometer per jam, ia juga memiliki pace yang sangat mumpuni - jelas sebuah komponen yang selama ini kurang terwakili dalam permainan BVB. Gadou memenangi beberapa duel lari di laga-laga uji coba. Dikombinasikan dengan kekuatan fisiknya, itu membuatnya sulit ditaklukkan dalam tugas utama sebagai bek.

Dengan bola pun, Gadou sudah memperlihatkan betapa besar potensi perkembangan yang ia miliki. Ia beberapa kali melakukan dribel maju dengan baik, tetap tenang menguasai bola meski berada di bawah tekanan pressing, dan mencoba melakukan distribusi datar untuk mengalirkan bola kepada rekan setimnya di antara lini.

Vertikalitas dalam permainan build-up Gadou ini sudah sangat ia kenal dari mantan klubnya, Red Bull Salzburg. Di sana, pemain yang delapan kali memperkuat tim nasional U19 itu mencatatkan akurasi operan hampir 90 persen, dan biasanya memainkan lebih dari 50 umpan per pertandingan. Pendekatan permainan di Dortmund sama, karena itu nilai serupa bisa diharapkan darinya di sana.

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Joane Gadou memulai dengan tempat inti di BVB

Namun demikian, seperti yang juga sudah terlihat dengan seragam BVB, Gadou kadang ingin terlalu banyak dalam permainan umpannya. Dalam situasi seperti itu, solusi yang lebih sederhana akan lebih baik, ketimbang memilih risiko lebih tinggi ke sepertiga lapangan berikutnya lalu kehilangan bola. Ia masih harus menemukan pertimbangan yang lebih baik dalam hal itu. Di sisi lain, ini adalah kabar bagus bagi Borussia yang di bawah pelatih Niko Kovac sangat sering tidak inspiratif dalam memulai permainan, bahwa dalam diri Gadou ada sosok yang berani mencoba sesuatu dari lini belakang dan punya umpan-umpan pemecah lini dalam repertoarnya.

Dengan perpaduan tenaga murni, kecepatan, dan permainan umpannya, Gadou langsung menghadirkan imajinasi untuk sesuatu yang lebih besar. Jalan menuju starting XI kini juga dipermudah baginya, sebab dua pesaing potensial dalam diri Nico Schlotterbeck dan Emre Can masih absen lama karena cedera. Khususnya nama yang disebut belakangan, setelah kembali dari cedera ligamen krusiat pada musim gugur, bisa saja akan kesulitan mendapatkan menit bermain secara konsisten.

Untuk saat ini, lini tiga bek pun tersusun dengan sendirinya: Ramy Bensebaini di kiri, Waldemar Anton di tengah, Gadou di kanan. Jika Schlotterbeck kembali, maka dalam skenario ideal ia semestinya mengambil pos Bensebaini agar dari sana, dengan kaki kirinya yang kuat, ia bisa mengeluarkan sepenuhnya kemampuannya dalam membangun permainan.

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Supercup melawan Bayern akan menjadi ujian berat pertama Joane Gadou

Jadi, dalam banyak hal, prospek Gadou untuk beberapa bulan ke depan terlihat bagus. Jika ia bisa menjaga performanya tetap stabil, youngster yang agak luput dari sorotan di tengah para rekrutan baru lain yang lebih menonjol itu bisa dengan cepat menjadi bagian penting dari tim Dortmund.

Ujian berat pertama yang sesungguhnya kini menanti Gadou pada Sabtu. Dalam Franz-Beckenbauer-Supercup, juara FC Bayern Munich akan datang bertandang. Saat itu, kemungkinan besar ia akan lebih sering berhadapan dengan Luis Diaz, dan Harry Kane juga seharusnya akan mendapat cukup banyak menit untuk sesekali bersinggungan dengan Gadou.

Khususnya dalam duel langsung di sisi kanan, akan terlihat seberapa cepat permainan posisi Gadou mencapai batasnya saat menghadapi lawan yang lebih unggul. Ia sudah memiliki beberapa momen ketika dirinya terlalu cepat terpancing dan meninggalkan posisinya dengan cukup liar. Ruang yang tercipta di belakangnya itu kemudian tak lagi bisa ditutup Gadou meski ia punya kecepatan tinggi.

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Joane Gadou di BVB: "Dia juga bisa memanfaatkan waktunya dengan bermain"

"Tentu saja ini adalah pemain 19 tahun yang datang ke liga baru dan ke klub yang sedikit lebih besar lagi," kata direktur olahraga Book untuk meredam situasi pada Mei lalu, sembari mengingatkan bahwa Gadou kini telah memulai proses adaptasi yang tanpa diragukan lagi akan diwarnai pasang surut.

Pintu kini terbuka untuknya. Dengan setiap penampilan bagus, Gadou bisa membuat dirinya semakin sulit untuk disingkirkan. Start-nya sejauh ini berjalan sangat baik. Bahwa dirinya dipandang sebagai penantang murni yang membutuhkan kesabaran panjang, itu toh sudah dibantah Book: "Tentu kami juga memberinya waktu yang dibutuhkan. Tetapi sudah dengan pemikiran bahwa dia juga bisa memanfaatkan waktunya dengan bermain."

Joane Gadou: Kilas balik kariernya sejauh ini