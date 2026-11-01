Fermin Lopez, bintang Barcelona, mengakhiri perdebatan seputar kaitannya dengan kepindahan ke Manchester United, pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Jurnalis Italia Matteo Moretto mengungkap, pada hari Jumat, melalui siaran "Radio Marca", tentang minat besar Manchester United untuk merekrut Fermin Lopez dan Pablo Barrios, seraya menjelaskan bahwa klub Inggris itu sedang mencari gelandang dengan spesifikasi yang dimiliki kedua bintang Barcelona dan Atletico Madrid tersebut, dan telah benar-benar menanyakan status para pemain itu.

Namun Fermin membalas keras kabar-kabar ini, menurut surat kabar "AS", dengan mengatakan: "Rumor seputar Manchester United? Saya tidak peduli dengan jenis berita seperti ini".

Ia melanjutkan: "Saya ingin bertahan di sini di Barcelona selama mungkin. Saya berharap bisa mengakhiri karier sepak bola saya di klub ini dan pensiun di sini".

Kontrak Fermin Lopez dengan Barcelona berlaku hingga musim panas 2031, dan musim ini ia tampil dalam 13 pertandingan serta mencetak 6 gol dan menciptakan jumlah assist yang sama.