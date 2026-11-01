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FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Apakah dia pergi di musim dingin? Jawaban tegas dari bintang Barcelona soal negosiasi dengan Manchester United

Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
Manchester United vs Roma
Manchester United
Roma
Champions League
F. Lopez
Spanyol
Inggris
Italia

kontraknya berlaku hingga musim panas 2031

Fermin Lopez, bintang Barcelona, mengakhiri perdebatan seputar kaitannya dengan kepindahan ke Manchester United, pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Jurnalis Italia Matteo Moretto mengungkap, pada hari Jumat, melalui siaran "Radio Marca", tentang minat besar Manchester United untuk merekrut Fermin Lopez dan Pablo Barrios, seraya menjelaskan bahwa klub Inggris itu sedang mencari gelandang dengan spesifikasi yang dimiliki kedua bintang Barcelona dan Atletico Madrid tersebut, dan telah benar-benar menanyakan status para pemain itu.

 Namun Fermin membalas keras kabar-kabar ini, menurut surat kabar "AS", dengan mengatakan: "Rumor seputar Manchester United? Saya tidak peduli dengan jenis berita seperti ini".

Ia melanjutkan: "Saya ingin bertahan di sini di Barcelona selama mungkin. Saya berharap bisa mengakhiri karier sepak bola saya di klub ini dan pensiun di sini".

Pertandingan berikutnya
MUN

MUN

Champions League

03 Nov 2026

ROM

ROM

ATM

ATM

LaLiga

08 Nov 2026

BAR

BAR

Kontrak Fermin Lopez dengan Barcelona berlaku hingga musim panas 2031, dan musim ini ia tampil dalam 13 pertandingan serta mencetak 6 gol dan menciptakan jumlah assist yang sama.

 

 

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