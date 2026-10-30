Jose Felix Diaz, direktur redaksi surat kabar "AS" sekaligus perwakilan Spanyol dalam pemungutan suara penghargaan Ballon d'Or, menarik perhatian dengan pilihannya untuk tiga pemain terbaik dunia, setelah menempatkan pemain Prancis Kylian Mbappe di posisi pertama, mengungguli rekan senegaranya Lamine Yamal dan pemain Inggris Harry Kane, meski yang terakhir keluar sebagai pemenang penghargaan tersebut dalam acara yang digelar di ibu kota Inggris, London, pada Senin lalu.

Yamal menempati posisi kedua dalam daftar Diaz, sementara Kane berada di posisi ketiga, dalam susunan yang memunculkan pertanyaan mengenai pilihan jurnalis Spanyol itu yang lebih mengutamakan bintang Real Madrid ketimbang talenta Barcelona, terlebih mengingat Mbappe tidak meraih satu pun gelar besar sepanjang musim lalu, baik bersama klubnya maupun timnas Prancis.

Di sisi lain, Yamal menjalani musim yang penuh dengan gelar, setelah menjuarai Piala Dunia bersama timnas Spanyol, serta merebut Liga Spanyol dan Piala Super Spanyol bersama Barcelona, namun ia tidak mendapatkan posisi pertama dalam pilihan perwakilan negaranya, dan harus puas dengan posisi kedua.

Jose Felix Diaz mengemban tugas mewakili Spanyol dalam panel juri Ballon d'Or menggantikan Alfredo Relano, sehingga ia meneruskan rangkaian nama-nama jurnalis yang mengisi pemungutan suara mewakili Spanyol sepanjang tahun-tahun lalu.