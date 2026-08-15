Di antara pesan-pesan beruntun dan spekulasi yang tak kunjung reda, masa depan Dani Ceballos semakin mendekati momen penentuan, setelah sang pemain kini berada di hadapan sebuah keputusan yang bisa menentukan tujuan berikutnya sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Gelandang asal Spanyol itu terus menunggu, di saat indikasi yang mengaitkan masa depannya dengan Real Betis semakin bertambah, klub tempat ia dibesarkan dan yang memiliki tempat istimewa dalam perjalanan kariernya.

Meski ada minat dari klub-klub lain, Ceballos hingga kini belum memastikan langkah berikutnya, sejak diumumkannya berakhirnya perjalanannya bersama Real Madrid musim panas ini.

Ceballos membagikan pesan melalui akun resminya di "Instagram", yang berbunyi: "Suatu hari mereka bertanya kepada saya tentang hal paling gila yang pernah saya lakukan karena cinta, dan saya menjawab: menunggu", sebuah ungkapan yang memicu reaksi dari para pendukung Betis, yang menganggapnya sebagai isyarat bahwa ia bertekad untuk kembali ke klub asal Andalusia tersebut, menurut situs "El Desmarque".

Ceballos berusia 30 tahun, sementara manajemen Betis ingin mendatangkannya kembali, tetapi negosiasi masih menghadapi kendala finansial, karena klub perlu menyediakan ruang dalam anggaran gaji untuk mendaftarkan sang pemain dan merampungkan transfer.

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Ceballos menanti panggilan penentu dari Manu Fajardo, direktur olahraga Betis, untuk menentukan apakah klub mampu mengambil langkah terakhir. Tekanan waktu semakin bertambah seiring semakin dekatnya bergulirnya kompetisi La Liga. Sang gelandang sempat menerima tawaran dari klub-klub lain selama musim panas, tetapi ia tetap memprioritaskan Betis.

Ceballos juga merelakan sejumlah uang yang cukup besar di Real Madrid dan memutus kontraknya, sebuah langkah yang tampak selaras dengan keinginannya untuk memuluskan kepulangan ke klub lamanya.

Selama beberapa pekan terakhir, Ceballos menggunakan akun media sosialnya untuk membagikan foto, lagu, dan pesan yang menambah spekulasi seputar masa depannya, sebelum isyarat-isyaratnya menjadi lebih terang-terangan.

Meski demikian, kepulangan itu belum dipastikan, karena keputusan akhir tetap bergantung pada kemampuan Betis untuk membenahi kondisi finansialnya dan menyediakan ruang yang diperlukan dalam anggaran gaji sebelum periode transfer berakhir.

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